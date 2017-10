Facebook-Live aus dem Newsroom : Niedersachsen und die Folgen

Bild vergößern Ein Blick in den Tagesspiegel-Newsroom. Foto: Atila Altun

Unser Facebook-Live aus dem Newsroom zur Wahl in Niedersachsen und den Folgen für die Sondierungsgespräche. Und Österreich wird auch kommentiert. Hier geht's zum Video.

Die Niedersachsen haben gewählt, die SPD hat gewonnen, Rot-Grün kann aber trotzdem nicht weiterregieren. Ist Stephan Weil jetzt die neue Hoffnung der SPD? Und wie wirkt sich das Ergebnis in Hannover auf die Sondierungsgespräche für Jamaika aus, die am Mittwoch in Berlin beginnen? Und was ist eigentlich in Österreich los? Ruth Ciesinger (Verantwortliche Redakteurin Online) und Christian Tretbar (Chefredakteur Online) haben über diese Themen in einem Facebook-Live diskutiert.

Schauen Sie doch mal rein. Tsp