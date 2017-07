25.07.2017

NSU-Prozess : Zschäpe-Verteidiger zögern Beginn der Plädoyers hinaus

Bild vergößern Die Angeklagte Beate Zschäpe im Gerichtssaal in München neben ihrem Anwalt Mathias Grasel. Foto: Peter Kneffel/dpa

Wann geht der NSU-Prozess endlich auf die Zielgerade? Wegen anhaltender Auseinandersetzungen zwischen Gericht und Verteidigern ist dies weiter offen.

Der zweite Anlauf scheint ebenfalls zu scheitern. Im NSU-Prozess am Oberlandesgericht sind am Dienstag die Aussichten schlecht, dass die Bundesanwaltschaft mit ihrem Plädoyer beginnen könnte. Drei Verteidiger Zschäpes haben am Vormittag eine Unterbrechung für eineinhalb Stunden beantragt, um mit der Angeklagten über einen Befangenheitsantrag zu sprechen. Auch die Anwälte des Angeklagten Ralf Wohlleben forderten eine Unterbrechung. Damit ist ein Ablehnungsgesuch gegen den Vorsitzenden Richter Manfred Götzl und vermutlich auch die weiteren Richter des 6. Strafsenats zumindest denkbar. Sollte der Antrag gestellt werden, müsste Götzl den Prozess wohl für den Rest der Woche unterbrechen.

Vergangenen Dienstag war bereits der erste Versuch misslungen, die Plädoyers zu beginnen. Anlass für die Verzögerungen ist ein Streit um die Aufzeichnung des Schlussvortrags der Bundesanwaltschaft auf Tonband. Mehrere Verteidiger fordern einen Mitschnitt, die Ankläger lehnen das vehement ab. Sie sähen ihre Persönlichkeitsrechte bei einer Aufzeichnung des mündlichen Vortrags gefährdet. Der Strafsenat hatte vor einer Woche die Position der Bundesanwaltschaft gestützt und den Antrag der Verteidiger

abgelehnt. Dagegen erhoben die Anwälte Wohllebens eine Gegenvorstellung. Doch auch sie wiesen die Richter diesen Dienstag zurück.

Durch den Konflikt gerät nun Götzls Plan in Gefahr, die Bundesanwaltschaft noch vor der Sommerpause im August ihr komplettes Plädoyers vortragen zu lassen. Die Ankläger hatten angekündigt, sie würden ungefähr 22 Stunden benötigen. Das wären vermutlich fünf Verhandlungstage. Beginnt das Plädoyer diesen Dienstag nicht und sollte sogar auch jetzt der Rest der Prozesswoche ausfallen, wäre bei den letzten Verhandlungstagen am 31. Juli und 1. August der Auftritt der Ankläger fraglich. Die Bundesanwaltschaft dürfte kaum geneigt sein, ein durch vier Wochen Pause zerstückeltes Plädoyer zu halten.