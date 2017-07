14.07.2017

Kleinstadt Themar : 5000 Neonazis zu Konzert in Thüringen erwartet

Bild vergößern Protest mit Humor: Nicht alle Einwohner wollen sich das Neonazi-Konzert bieten lassen. Foto: Martin Schutt/dpa

In der Kleinstadt Themar soll am Sonnabend das größte Rechtsrock-Treffen seit der Wende stattfinden. Ein Ex-AfD-Politiker stellt die Wiese zur Verfügung.

Thüringen steht offenbar das bundesweit größte Neonazi-Konzert seit der Wiedervereinigung bevor. Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden könnten mindestens 5000 Rechtsextremisten aus dem In- und Ausland diesen Sonnabend zu der Veranstaltung kommen, die in der Kleinstadt Themar auf einer größeren Wiese stattfindet. Zu erwarten seien auch 2000 Gegendemonstranten, hieß es. Die Polizei will bis zu 1000 Beamte einsetzen.

Veranstalter des Konzerts ist der Neonazi Tommy Frenck, das Motto des Festivals lautet „Rock gegen Überfremdung“. Auftreten sollen Kultbands der Szene wie „Stahlgewitter“ und „Die Lunikoff Verschwörung“. Außerdem sind Reden von Mitgliedern der NPD und der rechtsextremen Miniparteien „Die Rechte“ und „Der III. Weg“ geplant. Eine Ansprache soll ein russischer Neonazi halten.

Die Wiese gehört dem kürzlich aus der AfD ausgetretenen ehrenamtlichen Bürgermeister der Nachbargemeinde Grimmelshausen. Versuche, das Festival zu verbieten, scheiterten bei mehreren Gerichten.