Katalonien-Krise : Puigdemont verwirft Neuwahlen

Bild vergößern Der katalonische Präsident Carles Puigdemont während seiner Rede vor dem Regionalparlament. Foto: Juan Medina/ REUTERS

Entgegen der Erwartungen hat der katalonische Regierungschef Carles Puigdemont Neuwahlen vorerst ausgeschlossen.

Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont will keine Neuwahlen ansetzen, um der bevorstehenden Entmachtung durch die Zentralregierung in Madrid zu entgehen. Die Option der Ausrufung von Neuwahlen sei erwogen, dann aber verworfen worden, sagte Puigdemont am Donnerstag. Seine Rede war im Tagesverlauf mehrmals verschoben worden.

Der Zeitung "La Vanguardia" zufolge wäre die spanische Regierung bereit gewesen, die Anwendung der Zwangsverwaltung Kataloniens auszusetzen, wenn dort Neuwahlen ausgerufen würden. Vonseiten katalanischer Separatisten kam aber Widerstand gegen einen solchen Schritt. Der Senat in Madrid will am Freitag entscheiden, ob er die geplanten Maßnahmen zur Entmachtung der katalanischen Regierung billigt.

Puigdemont sagte, er sei zu Neuwahlen bereit gewesen. Allerdings hätte es dafür Garantien Madrids bedurft, dass die Abstimmung unter normalen Bedingungen abgehalten werden könne. Madrid habe aber keinerlei Garantien gegeben.

Puigdemont hält Spanien in Atem

Die spanische Regierung reagierte mit Härte. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Soraya Sáenz de Santamaría bekräftigte die „legale Verpflichtung“ Madrids, den Unabhängigkeitsplänen ein Ende zu setzen. „Keine Regierung kann akzeptieren, dass eine fortschrittliche Demokratie in einem Teil ihres Landes nicht vollständig gilt. Und das ist in Katalonien der Fall“, sagte sie am Donnerstagabend.

Im Rahmen von Zwangsmaßnahmen, die der Senat am Freitag in Madrid billigen soll, will Madrid unter anderem die Regionalregierung in Barcelona absetzen und innerhalb von sechs Monaten Neuwahlen abhalten.

Puigdemont hatte Spanien den ganzen Tag in Atem gehalten. Die Rede war ursprünglich für 13.30 Uhr geplant, erst verschoben und dann zunächst ganz abgesagt worden. In allen großen spanischen Medien waren die Neuwahlen praktisch als gesetzt bezeichnet worden. Auch ein Termin war genannt worden: der 20. Dezember.

Vor dem Regierungspalast hatten seit dem Mittag Tausende Menschen für die Unabhängigkeit und gegen den „Verrat“ durch die Regionalregierung demonstriert.

Im Falle der Ausrufung von Neuwahlen durch die Katalanen wäre die Regierung von Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy in Zugzwang geraten. Sie hatte in den vergangenen Tagen klargemacht, dass eine Ausrufung von Neuwahlen alleine nicht ausreiche, um die angekündigten Zwangsmaßnahmen gegen die nach Unabhängigkeit strebende Regierung auszusetzen. Es brauche einen Kurswechsel und einen klaren Verzicht auf eine Unabhängigkeitserklärung. (Reuters/dpa)