Konstituierende Sitzung : 501 Stimmen für Schäuble als Bundestagspräsident

Bild vergößern Claudia Roth gratuliert dem neugewählten Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der bisherige Finanzminister folgt Norbert Lammert nach. 173 Abgeordnete stimmen bei der ersten Sitzung des neuen Bundestags gegen ihn.

Der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble ist neuer Bundestagspräsident. Der 75-jährige frühere Bundesfinanzminister erhielt am Dienstag in der konstituierenden Sitzung des neuen Parlaments 501 von 704 abgegebenen gültigen Stimmen. 173 votierten mit Nein, 30 enthielten sich. Eine Stimme war ungültig.

Die AfD hatte ihre Ablehnung Schäubles bereits vor der Wahl angekündigt - unter anderem, weil der CDU-Politiker die nationalkonservative Partei als „Schande für Deutschland“ bezeichnet hatte. Die AfD hat als drittstärkste Fraktion 92 Sitze im neuen Bundestag. Das bedeutet, dass auch Abgeordnete anderer Parteien gegen Schäuble gestimmt haben.

Schäuble ruft zu Gelassenheit auf

In seiner Antrittsrede forderte Schäuble Respekt vor Mehrheitsentscheidungen des Parlaments. Diese Beschlüsse dürften nicht mit Prädikaten wie illegitim oder verräterisch verächtlich gemacht werden, sagte der 75-jährige frühere Finanzminister am Dienstag in seiner Antrittsrede bei der konstituierenden Sitzung des neuen Parlaments. In letzter Zeit seien Töne der Verächtlichmachung und Erniedrigung laut geworden, die kein zivilisiertes Miteinander möglich machten. Zugleich unterstrich Schäuble, dass im Parlament im Streit Kompromisse und Mehrheitsbeschlüsse gesucht werden müssten. Streit müsse sein, aber nach bestimmten Regeln. Dazu gehöre Fairness. „Prügeln sollten wir uns hier nicht.“

Der CDU-Politiker rief ungeachtet des Einzugs der rechtsnationalen AfD zu Gelassenheit im demokratischen Umgang auf. Er wisse aus eigenem Erleben, „dass Erregung und Krisengefühle so neu nicht wirklich sind“. Und „auch deshalb sehe ich mit Gelassenheit den Auseinandersetzungen entgegen, die wir in den kommenden Jahren führen werden“. Schäuble erinnerte an Debatten etwa über den Nato-Doppelbeschluss oder die Ostverträge. Die Gesellschaft habe sich damals in einem nicht bekannten Maße „politisiert, mobilisiert und polarisiert. Geschadet hat es nicht“. Veränderung habe es in Deutschland immer gegeben. Vieles werde dabei in der Rückschau anders als in der aktuellen Auseinandersetzung bewertet. (dpa)