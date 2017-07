Alternative für Deutschland : Thüringer AfD-Vize sieht rechtsextreme Tendenzen - und tritt zurück

Bild vergößern Werbematerial für die AfD im Kampagnenbüro für die Bundestagswahl Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Die stellvertretende AfD-Vorsitzende in Thüringen will ihren Posten aufgeben. Die Landespartei mache rechtsextremes Gedankengut "salonfähig", sagt Steffi Brönner zur Begründung.

Die Stellvertreterin von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke, Steffi Brönner, hat ihren Rückzug angekündigt. Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet, wirft sie der Landespartei vor, rechtsextremes Gedankengut "salonfähig" werden zu lassen. "Die AfD besetzt in Thüringen zentrale Funktionen mit Personen, die in ihrer Vergangenheit tief im rechtsextremistischen Bereich tätig waren", sagte Brönner der Zeitung.

Keiner ihrer Vorstandskollegen könne in der Sache von Unwissenheit sprechen. "Eine ganz normale zweiminütige Internetrecherche zeigt die entsprechende Vergangenheit auf", sagte Brönner. "Es drängt sich für mich unweigerlich der Verdacht auf, dass diese Personen bewusst in entsprechende Funktionen berufen worden sind." Brönner kündigte an, ihren Posten in der Landesspitze der AfD aus Protest niederzulegen. (mit dpa)