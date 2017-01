Kampf gegen den Terror : Trump ordnet scharfe Einreisekontrollen an

Bild vergößern US-Präsident Donald Trump bei seinem Besuch im Pentagon. Foto: Mandel Ngan/AFP

Präsident Donald Trump hat am Freitag ein Dekret unterzeichnet, mit dem er ausländischen Islamisten den Weg in die USA versperren will. Auch das Militär soll modernisiert werden.

US-Präsident Donald Trump hat verschärfte Restriktionen für die Einreise von Flüchtlingen und Migranten in die Vereinigten Staaten angeordnet. Trump unterzeichnete am Freitag bei einem Besuch des Pentagon einen entsprechenden Erlass. Das Dekret trägt den Titel: "Schutz der Nation vor der Einreise ausländischer Terroristen in die Vereinigten Staaten".

Die USA wollten durch "extreme Sicherheitsüberprüfungen" verhindern, dass "radikale islamische Terroristen" ins Land kämen, sagte der Präsident. Die Regierung wolle die Gefahren fernhalten, die das eigene Militär im Ausland bekämpfe. "Wir wollen sie hier nicht haben", sagte Trump. Er wolle nur jene Flüchtlinge zulassen, die "unser Land unterstützen und zutiefst lieben".

Ob es sich dabei um den sogenannten Muslim-Bann handelt, mit dem Trump den Zuzug aus bestimmten Ländern verhindern will, blieb zunächst unklar. Das Weiße Haus veröffentlichte den Text des Dekrets, anders als sonst üblich, zunächst nicht. US-Medien hatten zuvor berichtet, unter anderem solle die Einreise syrischer Flüchtlinge für unbestimmte Zeit gestoppt werden. Außerdem sollten für 30 Tage keine Visa an Staatsangehörige mehrerer Staaten mit überwiegend muslimischer Bevölkerung ausgestellt werden, hieß es in den Berichten. Dabei handle es sich etwa um den Iran, Irak, Jemen und Libyen. Diese Medieninformationen wurden aber zunächst nicht von der Regierung bestätigt.

Mit einem weiteren Dekret verfolgt Trump das Ziel, die Ausrüstung der US-Streitkräfte grundlegend zu modernisieren. Dies gelte für Flugzeuge, Schiffe und andere Ausrüstung, sagte der Präsident. Kurz zuvor hatte Vizepräsident Mike Pence den neuen Verteidigungsminister James Mattis vereidigt. Trump bezeichnete Mattis als „Mann des Handelns“. (Tsp, AFP, dpa)