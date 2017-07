19.07.2017

Streit mit Macron : Frankreichs Streitkräfte-Chef tritt zurück

von Albrecht Meier

Bild vergößern Der militärische Oberbefehlshaber der französischen Streitkräfte, General Pierre de Villiers. Foto: AFP

Frankreichs Streitkräfte-Chef Pierre de Villiers ist im Streit mit Emmanuel Macron um geplante Kürzungen im Verteidigungsbudget zurückgetreten. Für Frankreichs Staatschef ist es die erste Krise in seiner Amtszeit.

Es ist die erste veritable Krise in der fünfjährigen Amtszeit von Emmanuel Macron: Im Streit mit Frankreichs Staatschef um den Verteidigungshaushalt ist der militärische Oberbefehlshaber der französischen Streitkräfte, Pierre de Villiers, am Mittwoch zurückgetreten. Die beispiellose Entscheidung des Chefs der französischen Streitkräfte löste am Mittwoch zahlreiche Reaktionen aus allen politischen Lagern aus. So lästerte der bei den Präsidentschaftswahlen ausgeschiedene sozialistische Kandidat Benoît Hamon auf Twitter, dass der Rücktritt de Villiers „das jüngste Meisterwerk“ Macrons darstelle.

Kürzungen von 850 Millionen Euro im Verteidigungsbudget

Seit der vergangenen Woche schwelte der Streit zwischen Macron und de Villiers, der sich um die geplante Ausgabenkürzungen von 850 Millionen Euro im Verteidigungshaushalt dieses Jahres dreht. Bereits vor einer Woche hatte de Villiers angesichts der geplanten Kürzungen mit seinem Rücktritt gedroht. Daraufhin hatte Macron, der nach der französischen Verfassung der politische Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist, den Militärchef mit den Worten zur Ordnung gerufen, es sei „unwürdig, gewisse Debatten in der Öffentlichkeit auszubreiten“. Am Mittwoch zog nun de Villiers die Konsequenzen. In einer Erklärung teilte er mit, dass er angesichts der finanziellen Vorgaben die robuste Verteidigung des Landes und seiner Bürger nicht mehr gewährleisten könne.

Mit den geplanten Kürzungen will Macron sicherstellen, dass Frankreich 2017 nach Jahren wieder die Defizit-Vorgaben des Maastricht-Vertrages einhält, der bei der Neuverschuldung eine Obergrenze von drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) vorsieht. Von den geplanten Kürzungen ist nicht nur der Verteidigungsetat betroffen. Insgesamt sollen im französischen Etat in diesem Jahr 4,5 Milliarden Euro eingespart werden.