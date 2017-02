Neuer Hockey-Bundestrainer: Stefan Kermas: Klarer Kopf, hohe Ansprüche

von Stefan Hermanns

Hallo, ich bin der Neue. Für Stefan Kermas (in Rot) beginnt am Wochenende mit dem Lehrgang in Südafrika die Arbeit als Hockey-Bundestrainer. Sein Vorgänger Valentin Altenburg ist trotz Bronze bei Olympia zur U 21 zurückgekehrt. Foto: Hendrik Schmidt/p-a/dpa