FC Bayern München : Hasan Salihamidzic wird neuer Sportdirektor

Bild vergößern Brazzo macht's. Hasan Salihamidzic ist neuer Sportdirektor des FC Bayern München. Foto: Andreas Gebert/dpa

Die lange Suche hat ein Ende: Der ehemalige Bayern-Profi wird Nachfolger des vor einem Jahr zurückgetretenen Matthias Sammer.

Ein bisschen unvermittelt kam sie am Montag dann doch, die Nachricht, dass der FC Bayern München am frühen Abend seinen Sportdirektor bekannt geben würde. Der Posten war in den vergangenen Monaten zu einem Dauerthema geworden. Ganz einfach deshalb, weil sich kein Bewerber dafür finden lassen wollte. Philipp Lahm wollten die Bayern haben, der aber wollte kein Amt annehmen, das ihm kaum Befugnisse gab. Und so wurden ohne Ende Namen gehandelt, von Mehmet Scholl über Oliver Kahn bis jüngst Miroslav Klose, ehe am Montag dann überraschend der frühere Bayern-Spieler Hasan Salihamidzic präsentiert wurde.

Der inzwischen 40 Jahre alte Bosnier war von 1998 bis 2007 für den deutschen Rekordmeister aktiv und absolvierte in der Zeit 234 Spiele in der Bundesliga. Er ist der Ausländer mit den meisten Liga-Partien des FC Bayern vor dem noch aktiven Franck Ribéry. 88 Mal kam Salihamidzic international zum Einsatz. In der Saison 2000/01 feierte der Bosnier beim Bayern-Triumph in der Champions League in Mailand gegen den FC Valencia den größten Erfolg seiner Karriere. Dazu kommen sechs deutsche Meistertitel und vier Siege im DFB-Pokal.

Der Mittelfeldspieler ließ seine Karriere nach dem Weggang aus München beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin und für ein Jahr beim VfL Wolfsburg ausklingen. Anfang 2017 ernannten die Bayern Salihamidzic neben dessen ehemaligen Teamkollegen Giovane Elber und Bixente Lizarazu zum Markenbotschafter. Beim Werbetrip zuletzt in China und Singapur gehörte er zur Münchner Reisegruppe.

Der Ex-Profi mit dem Spitznamen Brazzo könnte ein Vertrauter von Vereinsboss Uli Hoeneß werden. Schon zu Zeiten, als Salihamidzic für die Münchner auflief, galt Hoeneß als großer Fürsprecher des Bosniers. Salihamidzic war nicht mit dem fußballerischen Talent gesegnet wie viele andere Spieler bei den Münchnern, doch kompensierte er dies mit großem Einsatz. Das imponierte Hoeneß.

Auch Bayerns Trainer Carlo Ancelotti zeigte sich erfreut über die Entscheidung der Verantwortlichen. „Wenn es Brazzo wird, dann herzlich willkommen. Der Verein war der Meinung, dass wir einen Sportdirektor brauchen. Wir werden gut zusammenarbeiten und uns verbessern“, zitierte „Bild“ den Italiener, bevor die Personalie offiziell bekannt gegeben wurde.

Heute aber schon ist Ancelotti mit seiner Mannschaft gefordert. Um 20.30 Uhr (live in der ARD) trifft der Rekordmeister in einem Vorbereitungsturnier auf den FC Liverpool. Das Spiel findet in der Münchner Arena statt und ein neuer, alter Gast wird sicher auf der Tribüne sitzen: Hasan Salihamidzic. (Tsp/dpa)