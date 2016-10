23.10.2016

von Christoph Dach

Handball-Bundesliga : Füchse Berlin siegen 24:21 gegen Erlangen

Die Füchse Berlin landen beim 24:21 gegen Erlangen ihren achten Bundesliga-Sieg im neunten Spiel. Auch dank Petr Stochl liegen sie nun wieder auf Tabellenplatz drei.

Viele Chancen, ihren größten Liebling zu besingen, hatten die Anhänger der Füchse Berlin in dieser Saison noch nicht. Weil Silvio Heinevetter seit Wochen mindestens überragend hält, hat sich sein Mitbewerber um die Torhüter-Planstelle, Kapitän Petr Stochl, zuletzt mit einer ungewohnten Rolle anfreunden müssen, der des Reservisten nämlich. Am Sonntag, im Bundesliga-Heimspiel gegen den HC Erlangen, hat der Tscheche nun endlich wieder die Chance für einen Leistungsnachweis bekommen und dabei erneut gezeigt, warum er auch mit 40 Jahren noch zu den Premium-Vertretern seines Berufsstandes zählt. Beim 24:21 (13:10)-Erfolg gegen den HC Erlangen vor 8546 in der Max-Schmeling-Halle war Stochl der auffälligste Berliner Spieler und hatte großen Anteil daran, dass die Füchse am neunten Bundesliga-Spieltag ihren achten Sieg landeten und mit nunmehr 16:2 Punkten wieder auf den dritten Tabellenplatz kletterten. Die „Stochl, Stochl“-Rufe während des Spiels und danach waren jedenfalls absolut angemessen.

Die Berliner begannen im Gegensatz zu den letzten Spielen wieder mit Petar Nenadic in der Startformation, dem Bundesliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison - eine äußerst zielführende Maßnahme nach der Denkpause, zu der sie den Serben zwischenzeitlich wegen akuter und anhaltender Halbherzigkeit verdonnert hatten: Nenadic, Fabian Wiede und Rechtsaußen Matthias Zachrisson waren in Halbzeit eins nämlich die einzig ernstzunehmenden Berliner Angreifer in einer von starken Defensivreihen und guten Torhütern geprägten Partie, besagtes Trio zeichnete für elf der ersten 13 Füchse-Treffer verantwortlich.

Auf der anderen Seite zeigten die Erlanger, weshalb sie sich im bisherigen Saisonverlauf den berechtigten Ruf als Überraschungsmannschaft erarbeitet haben. Der Aufsteiger, der seinen Kader im Sommer mit zahlreichen Bundesliga-Veteranen verstärkt hat - unter anderem dem ehemaligen Füchse-Spieler Pavel Horak, dem 120-fachen deutschen Nationalspieler Michael Haaß und Kiels Ex-Keeper Nikolas „Katze“ Katsigiannis - stellte die Berliner zunächst vor einige Probleme. Die Franken spielten ihre Angriffe lange und überlegt aus und gingen nach einer Viertelstunde erstmalig in Führung (5:6). Allerdings profitierten sie in dieser Phase auch vom seltenen Umstand, dass die Berliner wegen zu aggressiver Spielweise phasenweise nur mit drei Feldspielern auf der Platte standen. Im Großen und Ganzen überstanden die Füchse die Situation aber recht schadlos, zur Pause betrug ihr Vorsprung drei Treffer (13:10).

Nach der Pause geriet der Vorsprung der Gastgeber zu keinem Zeitpunkt mehr in ernsthafte Gefahr, obwohl Coach Erlingur Richardsson das Rotationsprinzip so konsequent umsetzte, wie man es von ihm mittlerweile gewohnt ist. Nur auf einer Position tauschte der Isländer logischerweise nicht mehr zurück, andernfalls hätte es wahrscheinlich mächtig Ärger mit dem eigenen Anhang gegeben: So verfolgte Silvio Heinevetter, der nach 20 Minuten für Stochl aus dem Spiel gegangen war, die Schlussphase bis zum nächsten Saisonsieg mit einem Handtuch um den Hals von der Ersatzbank aus und applaudierte mehrfach öffentlichkeitswirksam für Stochl und dessen Paraden. Heinevetter sah dabei nicht so aus, als ob ihn die starke Leistung seines Kollegen und Konkurrenten auch nur im Ansatz stören würde.