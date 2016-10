25.10.2016

Elektromobilität : Harte Regeln, weiche Anreize

Die Kaufprämie bleibt liegen, Kunden sind verunsichert: Experten diskutieren beim Tagesspiegel, wie Autodeutschland an den Strom kommt.

Elektromobilität ist in Mode, sie ist chic, teuer und in aller Munde – nur Geld lässt sich damit nicht verdienen. Die Autohersteller haben Milliarden investiert, der Bund hat mit Milliarden gefördert, 80 verschiedene Elektroauto-Modelle stehen in Deutschland inzwischen zur Auswahl. Doch die Käufer zögern – obwohl der Staat ihnen seit Mai bis zu 4000 Euro „Umweltbonus“ beim Kauf eines E-Mobils dazugibt. Zugleich tickt die Uhr: Ab 2021 müssen die Autokonzerne strengere CO2-Grenzwerte einhalten, sonst drohen empfindliche Strafen. Und bis 2050, so sieht es das Pariser Klimaabkommen vor, sollte die Weltwirtschaft klimaneutral sein.

Wie kommt Autodeutschland an den Strom? Beim ersten Tag des 6. eMobility Summits des Tagesspiegels gingen die Vorschläge der Experten, wie die Verkehrswende zu schaffen sei, weit auseinander. Ein häufig geäußerter Befund: Die Kunden sind sehr verunsichert, was sie von der neuen Technik halten sollen, das Angebot an E-Autos ist immer noch klein und exklusiv, und die Ladeinfrastruktur weist immer noch zu große Lücken auf.

Kagermann glaubt noch an eine Millionen E-Autos

Henning Kagermann, der Vorsitzende der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE), warnte jedoch vor vorschnellen Schlussfolgerungen. „Es ist zu früh, negativ zu sein“, sagte er. Erst Anfang kommenden Jahres werde man sehen, ob die Kaufprämie Wirkung zeige und die Entwicklung der Elektromobilität Fahrt aufnehme. Kagermann glaubt, dass die deutsche Autoindustrie ihrem Führungsanspruch bislang gerecht geworden ist. „Sie hat einen guten Job gemacht“, sagte der NPE-Chef. Zu lange habe hingegen die Diskussion über eine direkte Förderung der Verbraucher gedauert. „Jetzt gibt die Prämie uns die Chance, bis 2020 doch noch eine Million E-Autos auf die Straße zu bringen“, sagte Kagermann. Aktuell sind es kaum mehr als 60 000. Daimler will bis 2015 zehn neue E-Modelle auf den Markt bringen. „Wir geben Strom“, sagte Vorstandsmitglied Ola Källenius. Doch nur ein „einstelliger Prozentanteil“ vom Umsatz (rund 150 Milliarden Euro) entfalle aktuell auf die Elektromobilität, 2020 könne er zweistellig werden – und bis 2025 bei der Hälfte liegen. Vorausgesetzt das optimistischste Szenario der Daimler-Strategen tritt ein und ein Viertel aller Neuwagen auf dem Markt ist 2025 elektrisch. Daimler hält allerdings auch nur 15 Prozent für denkbar, das heißt: 85 Prozent aller Neuwagen hätten einen Verbrennungsmotor.

Das DIW will den Diesel höher besteuern

Würde ein Verbot von Benzinern und Dieselautos ab 2030 die Wende zur Elektromobilität beschleunigen, wie der Bundesrat empfiehlt? Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) schlägt zunächst eine höhere Dieselbesteuerung vor, um die indirekte Subventionierung zu beenden. Trotz der Befreiung von der Kfz-Steuer glaubt die Ökonomin: „Elektroautos haben tendenziell einen steuerlichen Nachteil.“ Kemfert plädiert außerdem für die Einführung einer blauen Plakette, die der Bund unlängst verworfen hat.

Eine Kombination aus „harter Regulierung und weichen Anreizen“ hält Gareth Dunsmore für ideal. Der Leiter für Elektroantriebe bei Nissan Europe ist sich sicher, dass Deutschland ein Leitmarkt der Elektromobilität werden wird. „Lassen Sie sich nicht demotivieren“, appellierte Dunsmore. Es bleibe aber noch viel zu tun. Einfacher werden, die Infrastruktur ausbauen, in Standards investieren, lauteten seine Empfehlungen.

2020 soll es 15 000 Ladestellen geben

Mit 300 Millionen Euro fördert der Bund den Ausbau der Ladeinfrastruktur. 15 000 Ladestellen sollen bis 2020 errichtet werden, davon 5000 Punkte zum schnellen Laden. 400 Schnelllader sollen Autofahrer an den Autobahnraststätten finden. Bis Ende 2017 schon soll dieses Autobahnnetz fertig sein, wie Norbert Barthle, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, hofft. „Alle Hersteller sollten die Technik für schnelles Laden in ihren E-Autos serienmäßig anbieten“, forderte der CDU-Politiker. Beim neuen E-Smart von Daimler zum Beispiel, der im Frühjahr 2017 auf den deutschen Markt kommt, kostet der Schnelllader extra.

Und wie hart kann die Regulierung sein? Die Konzerne müssten ihre hohen Investitionen in die Elektromobilität finanzieren können, sagte Wolfgang Scheremet, Leiter der Abteilung Industriepolitik im Wirtschaftsministerium. „Wer Verbote ausspricht, riskiert die Akzeptanz der Bevölkerung.“ Doch die Nutzer wollen einfache, günstige Lösungen. Zum Beispiel Ladesäulen, an denen alle Abrechnungssysteme und Stecker funktionieren. „Wenn ich mit meinem E-Auto zum Flughafen Tegel fahre, kann ich dort nicht nachladen“, berichtete NPE-Chef Kagermann.