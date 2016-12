Polnisches Kulturinstitut Berlin : Protest gegen Abberufung der Leiterin Wielga-Skolimowska

Sie passte der polnischen Regierung nicht. Die ehemalige Leiterin des Polnischen Instituts, Katarzyna Wielga-Skolimowska. Foto: Polnisches Institut

Die Leiterin des Polnischen Instituts Berlin, Katarzyna Wielga-Skolimowska, wurde abrupt abberufen. Nun protestieren Berliner Kulturschaffende gegen die Maßnahme, die offenbar der autoritären PiS-Parteilinie geschuldet ist.

Die Programmdirektorin des Jüdischen Museums, Cilly Kugelmann, hat in einem offenen Brief gegen die plötzliche Abberufung von Katarzyna Wielga-Skolimowska als Leiterin des Polnischen Instituts Berlin protestiert, der von zwölf weiteren namhaften Kulturschaffenden unterzeichnet ist. In dem Schreiben bringen sie ihre "Bestürzung" und "Irritation" über die "nicht nachvollziehbare Entscheidung" aus. Dem Engagement und der ausgezeichneten Arbeit von Frau Wielga-Skolimowska sei es "zu verdanken, dass sich polnische Kultur ins Bewusstsein der Berliner eingeschrieben hat. Eine bessere Fürsprecherin für die Angelegenheiten Polens werden Sie nicht finden", heißt es dort weiter.

Den Brief unterzeichnet haben unter anderem Thomas Oberender als Leiter der Berliner Festspiele, Shermin Langhoff, die Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters, Thomas Köhler, Direktor der Berlinischen Galerie, Theaterdirektorin Nele Hertling, Uwe Neumärker von der Stiftung für die ermordeten Juden Europas, Hermann Simon vom Centrum Judaicum und Thomas Sparr (Suhrkamp-Verlag). Das Schreiben ist an den polnischen Botschafter in Berlin adressiert, Andrzej Przyłębski, und den polnischen Außenminister Witold Waszczykowski.

Polnische Regierung will weniger polnisch-jüdische Themen

Am vergangenen Dienstag war Wielga-Skolimowska, mit sofortiger Wirkung abberufen worden, nach Informationen der "taz" hatte sie sich nicht einmal von ihren Mitarbeitern verabschieden dürfen. Der Zeitung zufolge hatte der polnische Botschafter Andrzej Przyłębski die Kulturmanagerin in einem internen Bericht scharf kritisiert. Dort bemängelte er eine übermäßige Beschäftigung mit polnisch-jüdischen Themen und warf Wielga-Skolimowska vor, die falschen Gäste einzuladen. Bildende Künstler und Avantgardemusiker hätten nichts Überzeugendes zur Situation in Polen zu sagen. „Die blinde Nachahmung nihilistischer und hedonistischer Trends führt zivilisatorisch zu nichts Gutem“, hieß es laut "taz" wörtlich in der Bewertung. Der Botschafter hält sich damit an die Linie der nationalkonservativen PiS-Partei, die ein Ende der Beschäftigung mit jüdisch-polnischen Themen fordert.

Wielga-Skolimowska war seit 2013 am Polnischen Kulturinstitut. In einem Interview mit dem Tagesspiegel im Juni sagte die Kulturmanagerin mit gebotener Vorsicht, dass es neue Prioritäten für die Auslandskulturarbeit seitens der Regierung gäbe, dass dies aber nicht Ungewöhnliches sei. "In der Kultur halten wir am Dialog fest, auch und gerade dann, wenn es in der Politik divergierende Positionen gibt", so die Institutsleiterin damals.

Immer wieder greift die PiS-Partei ins kulturpolitische Geschehen auch im Ausland ein. Zuletzt gab es einen Eklat um den Propaganda-Film "Smolensk", dessen groß geplante Premiere kein Kino in Berlin zeigen wollte. (Tsp)