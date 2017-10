Standort Berlin-Tegel : Air Berlin einigt sich mit Easyjet

Bild vergößern Eine Easyjet-Maschine landet in Schönefeld (Brandenburg) vor abgestellten Flugzeugen von Air Berlin. Foto: dpa/Bernd Settnik

Die letzte Maschine von Air Berlin ist gelandet, doch ein Großteil der Flotte hat schon jetzt ein neues Zuhause: Easyjet übernimmt 25 Flugzeuge.

Die britische Fluggesellschaft Easyjet kauft Unternehmensteile der insolventen Air Berlin am Standort Berlin-Tegel. Die Vereinbarung sieht die Übernahme von 25 Flugzeugen vor, die bislang zur Air-Berlin-Flotte gehörten, wie Easyjet am frühen Samstagmorgen in London mitteilte.

Die Maschinen vom Typ A320 waren geleast, Easyjet will nach eigenen Angaben ebenfalls Leasingverträge abschließen. Für das Geschäft soll Air Berlin 40 Millionen Euro erhalten. Außerdem will Easyjet Mitarbeitern des Flugpersonals von Air Berlin Arbeitsplätze anbieten.

Zuvor hatte sich die Lufthansa für 210 Millionen Euro 81 von zuletzt 144 Flugzeugen der Air-Berlin-Flotte gesichert. (dpa)