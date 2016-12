10.12.2016

von Kai Müller Drucken

Literaturnobelpreis für Bob Dylan : Auch die Götter haben gesungen

von Kai Müller

2 Bild vergößern Ist nicht nach Stockholm gekommen: Bob Dylan wird der Nobelpreis in Abwesenheit verliehen - viele empfinden sein Fernbleiben als Unhöflichkeit. Foto: AFP

Bei der Nobelpreis-Zeremonie an diesem Samstag in Stockholm würdigte Juror Horace Engdahl Dylan als großen Poeten. Und Patti Smith kämpfte mit der Last, den Preisträger vertreten zu müssen.

Patti Smith war schon vor Bob Dylans Absage an die Nobelpreis-Akademie gebeten worden, zur Verleihung des Literaturnobelpreises an diesem Samstagnachmittag in Stockholm aufzutreten. Nun tat sie es, in Abwesenheit des Preisträgers, mit Bob Dylans Song "A Hard Rain's A-Gonna Fall" - nach der großartigen Rede des Nobeljurors Horace Engdahl. Welche Last dort oben auf der Empore des Stockholmer Konzerthauses auf ihren Schultern liegt, ist sofort zu spüren. Sie bricht den Song nach der ersten Strophe ab, lächelt verlegen und sagt, sie sei zu nervös. Dann nimmt sie das Lied erneut in Angriff, aber man spürt ihre Hemmung, sich in diesem akademischen Umfeld gehen zu lassen. Erst allmählich baut sich in ihr der Zorn auf, der die mächtigen Zeilen über die Verheerungen von Krieg und Terror trägt. Dadurch und durch Bob Dylans poetisch Bilder wird Patti Smiths Auftritt zu einem berührenden und für manche der 500 Gäste zu Tränen rührenden Akt.

"Götter", so hat Horace Engdahl die literarische Welt gemahnt, die sich zu Teilen ja über die weltweit höchste literarische Auszeichnung ausgerechnet an einen Songwriter beklagt hatte, "Götter schreiben nicht, sie tanzen und singen." Er erinnert daran, dass in alter Zeit Poesie gesungen und melodisch vorgetragen worden sei, dass Dichter Barden und Troubadoure gewesen seien. "Doch Bob Dylan kehrte nicht zu den Griechen und zu den Provençals zurück." Stattdessen habe er sich der Gegenwart verschrieben. "Nicht um von Ewigkeiten zu singen, sondern um davon zu sprechen, was um uns herum los ist. Als ob das Orakel von Delphi die Abendnachrichten vorträgt."

Und worum geht es in dem von Patti Smith vorgetragenen Song? Man kann Dylans siebenminütiges Untergangsepos „A Hard Rain’s A-Gonna Fall“ auch mit Goyas Radierungen aus dem napoleonischen Krieg vergleichen. Oder mit Picassos „Guernica“-Gemälde. Oder mit T.S. Eliots Gedicht „The Waste Land“. Der Schrecken seiner Tage zerfiel dem Musiker 1962, kurz vor der Kubakrise, in düstere Bilder, die er wie ein Puzzle aufwühlte und aus dem Zusammenhang riss. Das Neugeborene zwischen Wölfen liegend, Männer mit blutenden Hämmern, eine Frau mit brennendem Körper. Am Ende der siebenminütigen Marter findet sich eine Zeile, die sich auf Dylan selbst bezieht: „But I’ll know my song well bevor I start singin’“. Deswegen, kann man sagen, hat der Musiker den Literaturnobelpreis zugesprochen bekommen.

„I’ll know my song“: In der Zeile aus "Hard Rain" geht es um mehr als das Versprechen, fleißig zu sein. Vor allem macht der Sänger klar, dass er weiß, was er tut. Dieses Wissen um die eigenen Inspirationsquellen stellt ihn in eine lange Traditionslinie – was auch die schwedische Akademie nach ihrer Entscheidung betont hatte. Dylan selbst wies darauf im Februar 2015 hin, als er in Los Angeles von der Musiker-Hilfe MusiCare geehrt wurde. Damals hielt er eine 30-minütige Rede über sein Lebenswerk und bezeichnete seine Songs als „Kriminalgeschichten“, deren Ursprünge sich bis in Shakespeares Jugend und die Berichte über Mordfälle zurückverfolgen ließen, die der englische Dichter aus der Gosse klaubte. „Meine Songs sind nicht von alleine hierher gekommen", meinte Dylan.

Erst wissen, worum es geht, dann darüber singen – so lässt sich Dylans Haltung seit den frühen sechziger Jahren zusammenfassen. In „Hard Rain“ verdichtet sich dieser Ansatz zu einem fiebrigen, hellsichtigen Protestsong, der Generationen von Songwriter geprägt hat mit seiner literarischen Collagetechnik, bei der jede Zeile, wie Dylan selbst sagt, der Anfang eines neuen Songs sei. Ein Reflex auf die Schreckensbilder in den TV-Nachrichten, die faszinierend und abstoßend zugleich an der Oberfläche einer ungeheuren Ungerechtigkeit kratzten. Dylan wollte hinter die Bilder gelangen. Die Literatur, die er im Sinn hatte, löste sich von der Schrift und wurde zu einer auratischen Kunst. Er habe die Sprache der Straße mit der der Bibel auf eine Weise verschmolzen, meint Engdahl in seiner Laudatio, dass der Weltuntergang als "überflüssige Nachahmung" empfunden worden wäre. Oder wie Tom Waits einmal sagte: „Songs sind das beste, was man mit Luft machen kann.“

Der Nobelpreis krönt diese – nicht von Bob Dylan allein betriebene – kulturelle Umwertung. Warum der 75-jährige Musiker nicht zur Verleihung nach Stockholm reisen wollte, hat er lediglich mit anderweitigen Terminen begründet. Welche mochten das sein? Aber Bob Dylan ist der Welt nichts schuldig. Zumal seine Songs von jeher ein kurioses Eigenleben entwickelt haben und von anderen Musikern auf eine Weise zu Hits gemacht wurden, die ihm fremd war. Dass Patti Smith nun für ihn aufgetreten ist, mit einem Song von ihm, eine schöne Geste.