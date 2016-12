09.12.2016

von Julian Graeber Drucken

Amateur-Klasse : Yaw Donkor: Mr. Afrisko

von Julian Graeber

Bild vergößern Yaw Donkor hat den ersten afrikanischen Fußballverein Deutschlands gegründet. Foto: 1. FC Afrisko

Yaw Donkor stand bei Hertha BSC an der Schwelle zum Profifußball. 2008 erfüllte er sich einen Traum und gründete den ersten afrikanischen Fußballverein Deutschlands.

Von Migranten gegründete Vereine gibt es in Berlin viele. FK Srbija, SD Croatia, von den vielen türkisch-geprägten Klubs erst gar nicht zu sprechen. Aber warum gibt es eigentlich keinen afrikanischen Verein? Diese Frage stellte sich Yaw Donkor schon in den Neunziger Jahren. „Die Idee gab es immer wieder, aber keiner hat es in die Hand genommen“, erinnert sich der 36-Jährige. Ihm selbst fehlte lange die Zeit. Bei Hertha BSC galt Donkor einst als großes Talent, er spielte in einer Jugendmannschaft mit den späteren Bundesligaprofis Benjamin Köhler und Thorben Marx. Über die Regionalliga kam er dann zwar nie hinaus, die Idee eines eigenen Fußballvereins blieb aber. 2008 dann gründete Donkor – geboren in Ghana, aufgewachsen in Berlin – mit elf Mitstreitern den 1. FC Afrisko, den ersten afrikanischen Fußballverein Deutschlands.

Heute spielt Afrisko in der Kreisliga A. „Sportlich ist die Entwicklung super“, sagt Donkor, der hauptberuflich als Chauffeur arbeitet. Das Drumherum sei aber nicht einfach, die Strukturen fragil. „Wir bringen das Afrika-Feeling mit“, sagt Donkor und meint damit Musik, gute Laune, afrikanisches Essen. „Bei der Organisation würde ein bisschen deutscher Einfluss und Professionalität aber gut tun.“ Mittlerweile hat der in Gesundbrunnen beheimatete Verein etwa 120 Mitglieder aus über 30 Nationen. Zu 60 Prozent seien es Afrikaner, „die anderen sind die typische Berliner Mischung“, sagt Donkor, der Trainer, bester Torschütze, Vorsitzender und eigentlich Mädchen für alles ist. „Das ist eine Menge Arbeit, für mich ist Afrisko aber eine große Bereicherung.“

Wir stellen in dieser Rubrik besondere Typen aus unteren Ligen vor, egal ob Spieler, Fan oder Platzwart. Haben Sie Vorschläge? Schicken Sie eine E-Mail an sport@tagesspiegel.de

Teil 1: Rudi Gutsmuths: Berlins ältester Fußball-Ultra

Teil 2: Rani Al-Kassem: Der Hulk der Berlin-Liga

Teil 3: Coco Shaheen: Der ägyptische Brasilianer

Teil 4: Ronny Rothé: Der singende Stadionsprecher

Teil 5: Alianni Urgellés Montoya: Vom Gold-Cup in die sechste Liga

Teil 6: Amir Mohra: Ein Tor geht um die Welt

Teil 7: Faton Ademi und der Traum vom Profifußball

Teil 8: Dietmar Gottemeier - der dienstälteste Präsident im Berliner Fußball

Teil 9: Martin Kemter: Der Pöbelberger Ober-Ultra

Teil 10: Detlef Schneider: Seit über 50 Jahren auf den Plätzen der Stadt