28.07.2017

von Text: Valerie Barsig Fotos: Andreas Klaer und Manfred Thomas Drucken

Glaube und Freundschaft am Abendbrottisch

von Text: Valerie Barsig Fotos: Andreas Klaer und Manfred Thomas

Zur Evangelischen Kirchengemeinde Grube gehört ein Frauenkreis, in dem einst aus Gemeindemitgliedern Freundinnen wurden

Eigentlich sollte dieser Abend vollkommen anders laufen. Eigentlich hatte Angela Goskowitz den Tisch draußen decken wollen, unter den Weinreben, die bereits Früchte tragen. In ihrem verwunschenen Garten hinter ihrem Haus in Töplitz wäre auch viel mehr Platz gewesen – jetzt muss sie mit ihren Gästen in das kleine Wohnzimmer ausweichen. Der Regen hat ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht: Draußen ist alles pitschnass. „Ich hätte die Markise heute Morgen noch ausfahren können, aber ich habe zu spät daran gedacht.“ Auf dem runden Tisch drinnen mit der gelbkarierten Decke stehen Knabbereien und Krüge mit Holunderblütensirup und Melissentee aus dem Garten. Es ist Frauenkreis-Abend der Evangelischen Gemeinde Grube.

Immer reihum findet das Treffen einmal im Monat bei einer der Frauen zu Hause statt. Heute bei Angela Goskowitz. Eigentlich haben die Frauen über das Jahr eine Menge zu tun: basteln und backen für den Weihnachtsmarkt oder Erntedank. Oft stehen ihre Treffen auch unter einem Motto. „Das ist immer ganz unterschiedlich“, erzählt eine der Frauen. Manchmal gehe es bei ihnen um moderne Sprache in der Bibel, das Glaubensbekenntnis oder Kirchenlieder. Häufig stehen aber auch ganz weltliche Themen im Mittelpunkt der Treffen. Dazu werden Experten eingeladen, mit denen sie diskutieren können. Einmal sei ein Bestatter da gewesen, erinnert sich Almut aus dem Kreis. „Das war wahnsinnig interessant, denn gerade der Tod ist ja irgendwie ein Tabu-Thema.“

An diesem Abend allerdings ist alles anders. Denn eigentlich soll ein Treffen stattfinden, bei dem jeder von den Dingen erzählen kann, die ihn bewegen. Dass sich nun ausgerechnet die Presse angesagt hat, sorgt für Aufregung. Nicht jede möchte ihren Namen oder den Beruf in der Zeitung lesen. Denn Vertrauen spielt zwischen den Frauen eine große Rolle. Im Kreis kann jeder sein, wie er ist. Sie seien längst kein Frauenkreis wie jeder andere mehr, betonen sie. Aus den Treffen sind über die Jahre feste Freundschaften entstanden, das merkt man an diesem Abend. Aufeinander eingespielt sind sie, immer wieder machen sie Scherze und fallen sich freundschaftlich ins Wort – eine beendet die Sätze der anderen. Sie erzählen von gemeinsamen Urlauben, den Kindern und der Arbeit. Dass auch mal Sachen auf den Tisch mit der gelbkarierten Decke kommen, die traurig sind, lasse das Vertrauen untereinander zu. „Sich so zu öffnen geht aber eben auch nur, wenn man sich wirklich gut kennt.“

Gegenseitiges Vertrauen und die Liebe zur Kirche, das präge ihre Gemeinde, erzählt auch Pfarrerin Anke Spinola. Sie ist nicht nur für die Evangelische Gemeinde in Grube, sondern auch gleich noch für Golm und Bornim zuständig. Grube ist mit rund 80 Mitgliedern die kleinste Gemeinde. „Ich habe einen Weg gefunden, das alles unter einen Hut zu bringen“, sagt Spinola. Zweimal im Monat gibt es einen Freitagabendgottesdienst in Grube. In Bornim und Golm ist Spinola an den Wochenenden. Nur Gottesdienste sei aber eben nicht mehr das Format, das die Menschen abhole, sagt sie. Deshalb gibt es in Grube einmal im Jahr zu Erntedank eine Kinovorführung in der Kirche, Chorsingen unter der alten Linde im Dorf und nach dem Gottesdienst an den Freitagabenden ein gemeinsames Abendbrot. „Die Kirche hier wird geliebt“, sagt Spinola. Immer im Wechsel ist eine andere Familie für den Kirchendienst zuständig. „Die Gemeindemitglieder gehen hier durch dick und dünn.“

Ursula Schwericke ist mit ihren rüstigen 76 Jahren die Älteste am Tisch. Sie hat den Frauenkreis ins Leben gerufen. „Eigentlich ist das mal ein Mütterkreis gewesen. Irgendwann wurde es ein Großmütterkreis und dann starb er aus“, erzählt sie. Als Grubes Pfarrerin Spinola ihr sagte, dass der immer kleiner werdende Kreis nicht mehr aufrechterhalten werden könne, beschloss Ursula, ihn kurzerhand neu zu besetzen. „Schließlich muss ja die Kirche geputzt, die Blumen frisch nachgefüllt und der Altar geschmückt werden“, sagt sie. Alles Aufgaben, die der Frauenkreis übernimmt. Sie sprach einige der heute Teilnehmenden einfach auf der Straße an, andere waren gerade nach Grube gezogen und suchten Anschluss, wieder andere kannte sie aus dem Chor. Früher habe der Kreis dann zunächst immer bei ihr im Haus stattgefunden. Gemeinsame Treffen mit Abendbrot waren das. Irgendwann, so erzählen die Frauen, habe eine der Damen ein „Machtwort“ gesprochen. „Seitdem war jede mal dran, Gastgeberin zu sein.“

Ein gemeinsamer Ort, um sich zu treffen, ist für die Mitglieder der Gemeinde auch die Kirche in Grube. Verwunschen liegt sie am Wegesrand, mitten in einem Garten mit hohen Büschen und Bäumen. 1746 wurde sie fertiggebaut, der Garten später angelegt und heute gehegt und gepflegt von den Mitgliedern. „Wir haben nicht besonders viel Geld für die Gemeinde“, sagt Spinola. Deshalb sei man auf die ehrenamtliche Arbeit und Spenden angewiesen. Die kamen auch bei der Restaurierung des historischen Innenraums der Kirche im Stil des Bauernbarocks zum Einsatz. Früher war der Innenraum grau und blau gestrichen. „Das Gutachten der Denkmalpflege zeigte aber: Darunter liegen ganz andere Farben“, erzählt Spinola. Heute ist die Kirche hell und freundlich gehalten. „Dass sich hier alle engagieren, hat eine enge Gemeinschaft entstehen lassen“, sagt die Pfarrerin. Manchmal werden auch Feste in der Kirche gefeiert – entweder sitzt die Gemeinde dann im urigen Garten beieinander oder es werden einfach direkt Tische und Stühle in den Innenraum der Kirche gestellt. Dass hier kein Ort der düsteren Gottesfurcht ist, merkt man auch am Kreuz auf dem Altar. Es ist bescheiden klein, aus hellem Holz, mit abgerundeten Ecken. Die Jesusfigur in der Mitte ist herausnehmbar. Man kann sie davorstellen, zurück bleibt die Silhouette des Gottessohns. Dahinter stellt Spinola eine brennende Kerze. So könne man sehr bildlich und persönlich ausdrücken, dass Jesus auferstanden sei von den Toten, sagt sie.

Persönliche Empfindungen spielen auch beim Frauenkreis eine große Rolle. „Es ist etwas Besonderes, wenn nur Frauen sich treffen. Das sind ganz andere Gespräche, als wenn Männer dabei sind“, sagt eine von ihnen. „Also glaube ich zumindest.“ Dann prustet die Runde los. Insgesamt 14 Frauen gehören zum festen Kreis. Die andere wirklich „mal hören“, das sei zentral.

Rentnerin Vicky erzählt von einem sehr persönlichen Erlebnis. Als ihre Mutter starb, sagte sie das anberaumte Treffen des Frauenkreises ab. Dann überredeten die anderen sie, doch zu kommen. „Und dann sollte ich über meine Mutti reden“, sagt die ehemalige Zahnärztin. Und dann habe eben jede erzählt, wie sie zu ihrer Mutter steht. „Und da stand ich in meiner Trauer gar nicht mehr allein da. Das hat mir sehr weitergeholfen.“ Sie sei gewissermaßen die Außenseiterin der Gruppe, berichtet sie weiter. Denn sie ist katholisch. „Als ich klein war, sagte mir mein katholischer Pfarrer, ich darf nicht mit meiner evangelischen Freundin spielen.“ Sie habe daraufhin trotzdem den evangelischen Religionsunterricht angefangen zu besuchen – einfach aus Neugier. Bis heute ist sie dem treu geblieben – auch wegen ihrer guten Freundinnen in der Frauenrunde. „In der Bibel steht schließlich: Lass die Schäfchen zu mir kommen. Und nicht: Jag sie weg.“