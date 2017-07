WOCHENENDTIPPS

Ein Kaiser wettert in Worms und in Ketzin springt man in die Havel

Breakdance im Garten. Nachbarschaftsgarten Scholle 34 in Potsdam-West wird am Wochenende gefeiert. Freitag um 18 Uhr beginnt das Lichtfestival Pylonia, das unter anderem von Schülern der Montessori-Oberschule Potsdam gestaltet wird. Es gibt Live-Musik zum Breakdancen. Am Samstag ab 12 Uhr wird arabisch gekocht, es gibt Workshopangebote, Theater, Sport, Kaffee und Kuchen: in der Geschwister-Scholl-Straße 34.

Schule für alle. In Königs Wusterhausen erinnert man vor Ferienbeginn daran, dass vor 300 Jahren ein preußischer König die Schulpflicht anordnete – beim Schlossfest Samstag von 10 bis 20 Uhr wird aber nicht nur an die Schule gedacht, es gibt auch einen Festumzug, Bühnenprogramm und historische Spiele zur Unterhaltung. Außerdem sind die „Langen Kerls“ unterwegs. Anfahrt: Schlossplatz 1,

15711 Königs Wusterhausen

Luther auf den Scheiterhaufen? Am liebsten hätte Kaiser Karl den aufmüpfigen Luther aus dem Weg geräumt, als Ketzer auf dem Scheiterhaufen brennen lassen. Aber in einer unruhigen Nacht mitten unter dem einfachen Volk beginnt er, an Luther Gefallen zu finden. Der Potsdamer Schauspieler Christian Schramm (Foto) spielt in seinem Stück zum Lutherjahr den Kaiser gleich selbst. „Die Nacht zu Worms“, zu erleben am Freitag um 20 Uhr in der Oberlinkirche in der Rudolf-Breitscheid-Straße 24, am Samstag um 19 Uhr in der Dorfkirche Wildenbruch, der Eintritt ist frei.

Hippies im Garten. Der Berlin Beat Club spielt die Rockklassiker der 1960er- und 70er-Jahre, Beat und Flower-Power, der gut in den Berliner Botanischen Garten passt: Am Freitag von 18 bis 20 Uhr, Open-Air, die Karten kosten 17, ermäßigt zwölf Euro. Auch am Sonntag ist dort etwas los. Von 10 bis 18 Uhr findet ein Kunstmarkt mit Livemusik verschiedener Bands und Ensemble statt. Eintritt sechs, ermäßigt drei Euro. Anfahrt und Eingänge: Königin-Luise-Straße 6–8 oder Unter den Eichen 5–10, 12203 Berlin.

Bürgermeister geht baden. Um 14 Uhr springt in Ketzin der Bürgermeister in die Havel – beim großen Havelbadetag und Strandfest, das hier am Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Strandbad, Friedrich-Ludwig-Jahn-Weg 31, stattfindet. Mit dem Sprung wird – wie andernorts in Europa – an diesem Tag auf besondere Flusslandschaften hingewiesen. Gefeiert wird mit Tanz und Musik, Sport, Wasserski und kleinen Havelrundfahrten.

Aussicht und Türme. Das Belvedere auf dem Klausberg und der Normannische Turm auf dem Ruinenberg sind nur noch an wenigen Tagen im Jahr geöffnet – zum Beispiel am Samstag von 13 bis 17 Uhr. Das Klausberg-Belvedere wurde 1769 als Aussichtspavillon im antiken Stil erbaut. Der 23 Meter hohe Normannische Turm entstand 1846 als Wachturm-Imitation und Teil des dekorativen Ruinenbergensembles. Turm und Belvedere erlauben einen schönen Blick über Potsdam und Umland. Auf dem Klausberg findet zudem zeitgleich das Weinfest statt. Der Eintritt kostet jeweils zwei Euro.

Latino und Zumba. Das Neuendorfer Angerfest in Babelsberg beginnt am Samstag um 16 Uhr mit einem Kindernachmittag, Clown, Puppenspiel, Torwandschießen und Hüpfburg. Anschließend gibt es Zumba für alle und ab 19 Uhr ein Latinofest, Tanzen bis nach Mitternacht mit Mayelis & Band, DJ Club Latino und Anleitungen für Anfänger.

Wein & Kunst. Die dritte Vinosage der Galerie Sperl ist vorerst auch die letzte, denn im Oktober muss die Galerie aus dem Fachhochschulgebäude ausziehen. Jetzt wird noch einmal gefeiert, mit Wein vom Weingut Othegraven an der Saar, das einem Potsdamer namens Günther Jauch gehört, mit Livemusik und natürlich Kunst, die gegenwärtige Ausstellung ist von Hanns-Hendrik Grimmling. Am Samstag ab 18 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße 4.

Musik von Kodály und Mauersberger. Das Vokalensemble Lankwitz und der Kammerchor Canzoneo singen Werke des 19. und 20 Jahrhunderts, am Samstag um 18.30 Uhr im Jagdschloss Grunewald, Hüttenweg 100, 14193 Berlin. 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro kostet der Eintritt. spy