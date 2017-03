10.03.2017

Verkehr in Potsdam : Lange Brücke wird zur Baustelle

von Henri Kramer

Bild vergößern Ab der kommenden Woche gibt es auf der Langen Brücke Verkehrseinschränkungen. Foto: Andreas Klaer

Schon in der kommenden Woche sollen auf der Langen Brücke Sanierungsarbeiten starten, Autofahrer müssen bis Anfang Mai mit Einschränkungen rechnen.

Potsdam - Wegen Bauarbeiten müssen Autofahrer ab der kommenden Woche mit Einschränkungen auf der viel befahrenen Langen Brücke rechnen. Denn am kommenden Montag starten Sanierungsarbeiten auf der Langen Brücke. Bis Anfang Mai soll dabei die stadteinwärtige Fahrbahn der Brücke über die Alte Fahrt erneuert werden, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Ebenso müsse eine schadhafte Dichtung zwischen Brückenbeton und Asphaltdecke repariert werden, hieß es weiter.

Daher kommt es zu Behinderungen. Zunächst wird die Höchstgeschwindigkeit im gesamten Baustellenbereich auf Tempo 30 beschränkt. Autos können stadtauswärts vom Landtag bis zur Höhe Freundschaftsinsel auf nur noch zwei statt auf bisher drei Spuren fahren. Der Wendepunkt auf der Brücke in Richtung Humboldtstraße entfällt, eine Umleitung ist ausgeschildert. Stadteinwärts wird ab Höhe Freundschaftsinsel der Verkehr der linken Fahrspur auf die Gegenfahrbahn geleitet, es kann nicht nach rechts in die Humboldtstraße und zum Landtag abgebogen werden. Zudem gilt auf der linken Fahrspur eine Höhenbegrenzung von 2,50 Meter für alle Fahrzeuge. Die Bauarbeiten sind bis Anfang Mai vorgesehen, die Kosten betragen rund 15 000 Euro. In den Sommerferien seien ähnliche Arbeiten auf der Langen Brücke stadtauswärts vor dem Abzweig Friedrich-List-Straße geplant, so die Stadt.