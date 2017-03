10.03.2017

von Katharina Wiechers

„Ich strebe immer das Ideal an“



Potsdams neue SPD-Chefin Ulrike Häfner über ihre ersten 100 Tage im Amt – und ihre wichtigste Aufgabe Im Handelshof eröffnet ein neues Asylheim. Bedarf gibt es derzeit kaum – aber das kann sich schnell ändern

Frau Häfner, Sie sind inzwischen mehr als 100 Tage im Amt – aber öffentlich nimmt man die neue Potsdamer SPD-Vorsitzende kaum wahr. Woran liegt das?

Das ist eine Frage der Perspektive. Ich bin vor allem in der SPD präsent und kümmere mich um die innerparteiliche Kommunikation und auch neue Mitwirkungsmöglichkeiten, für langjährige Mitglieder und unsere vielen neuen. Ich bin zu allererst für das Parteileben zuständig und dafür, eine politisch kreative und wertschätzende Arbeitsatmosphäre zu sichern. Das läuft gerade richtig rund.

Was läuft denn besser? Dem früheren Vorsitzenden Schubert, der viele Jahre Fraktionschef war und jetzt Sozialdezernent geworden ist, wurde ja nachgesagt, dass er möglichst viel allein machen wollte.

Ich hatte es leicht, an die gute Arbeit meines Vorgängers anzuknüpfen. Wie angekündigt habe ich mir zuerst Zeit mit den Arbeitsgemeinschaften und Ortsvereinen der Potsdamer SPD genommen. Ich habe mir ihre Themen und Gedanken angehört. Mir geht es darum, den kulturellen Wandel zu mehr Mitbestimmung, den wir in der Gesellschaft spüren, in der Partei beispielgebend zu leben. Die Offenheit nach innen und ein geschlossenes Auftreten nach außen liegen mir dabei am Herzen.

Gleichwohl ist das noch defensive öffentliche Auftreten spürbar. Ein Beispiel: Die Debatte um eine bessere Personalausstattung der Potsdamer Kitas, in der die SPD-Fraktion zunächst eine zögerliche Haltung einnahm. Warum haben Sie das nicht öffentlich hinterfragt?

Meine Aufgabe ist zunächst die Programmatik. Ich achte auf das Grundsätzliche und strebe immer das Ideal an. Die Fraktion ist für die Pragmatik zuständig. Meine öffentliche Einmischung hätte das Ganze eher gefährdet als beflügelt. Fraktionschef Heuer hat es aber auf den Punkt gebracht – die insgesamt zwei Millionen Euro für die Kitas seien ein großer Schritt für den Haushalt, aber nur ein kleiner Schritt für die Kinder. Das heißt, für die Kleinsten müssen wir mit großen Schritten vorangehen. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass die noch fehlenden 2,5 Millionen Euro aufgebracht werden, damit die Betreuungslücke wirklich geschlossen werden kann. Einen solchen Beschluss kann ich mir für den nächsten Parteitag der Potsdamer Sozialdemokraten gut vorstellen.

Aber das öffentliche Hinterfragen der Position der Fraktion sehen Sie zunächst nicht als Ihre Aufgabe?

Das Hinterfragen der Positionen der Fraktion ist durchaus eine meiner Aufgaben. Ich halte es aber nicht für einen Nachteil, dass ich mich mit Pete Heuer so unkompliziert verständigen kann, wir einen guten Draht haben. Unsere unterschiedlichen Perspektiven und Rollen ergänzen sich dabei ganz wunderbar. Bis zum September ist meine wichtigste Aufgabe, einen erfolgreichen Wahlkampf für unsere Potsdamer Bundestagskandidatin Manja Schüle zu organisieren. Wir wollen das Direktmandat zur SPD zurückholen. Die bisherige Resonanz auf der Straße und auch die Umfragen stimmen froh.

Sie waren bis vor wenigen Monaten auch Sprecherin des Frauenpolitischen Rates in Brandenburg. Wie sehen Sie dessen umstrittene Forderung, ein Herren-Pissoir in Mundform – mit knallroten Lippen als Beckenrand – im neuen Potsdamer Klub „Pirschheide“ abzuhängen?

An einem öffentlichen Ort einen Gebrauchsgegenstand gutzuheißen, der einer sexistischen Symbolik entspricht und zu Handlungen auffordert, die faktisch in einer entwürdigenden Geste münden, widerstrebt mir zutiefst. Die unwidersprochene Duldung kommt einem Gutheißen und damit einer Legitimation gleich. Frauenfeindlichkeit wird banalisiert. Würde es sich um Kunst handeln, fände die dazugehörige Performance in ganz anderer Öffentlichkeit statt.

Die Fragen stellte Henri Kramer

Industriegelände - Mit einer schönen Wohngegend hat dies hier nichts zu tun. Auf der einen Seite parken Lieferwagen vor einer großen Fertigungshalle, auf der anderen Seite sind die Übungsgeräte einer Hundeschule aufgebaut, gegenüber rauscht ein Werk der städtischen Energie und Wasser Potsdam (EWP) – willkommen im Industriegebiet. In wenigen Tagen eröffnet hier, in einem Plattenbau im Handelshof, eine neue Potsdamer Flüchtlingseinrichtung. Bis zu 142 Personen sollen hier künftig leben, bis sie eine eigene Wohnung gefunden haben.

37 Zimmer gibt es in dem dreistöckigen Gebäude, darunter fünf größere Familienzimmer mit je einem Baby-Reisebett und fünf Erwachsenen-Betten. Die anderen Zimmer teilen sich jeweils drei bis vier Personen, erklärte der Regionalleiter des Heimträgers European Homecare, Daniel Bock, bei einem Tag der Offenen Tür am gestrigen Donnerstag. In der ersten und zweiten Etage gibt es je eine Gemeinschaftsküche, in der mehrere Spülbecken und Herde stehen. Die Kühlschränke befinden sich auf den Zimmern.

Pro Etage gibt es eine Nasszelle mit Toiletten und Duschen. Diese sind zwar nach Geschlechtern getrennt, die Duschwände sind allerdings transparent – von Intimsphäre kann also nicht die Rede sein. Aufenthaltsräume gibt es je einen pro Etage – mit Tischen, Fernseher und einem W-Lan-Router, um ins Internet zu kommen. Im Erdgeschoss befinden sich außerdem noch ein Krankenzimmer, ein Waschraum sowie das Büro für die Sozialarbeiter und den Heimleiter. Geplant ist dort auch noch ein größerer Versammlungsraum, so Bock. Dort werde der Träger unter anderem Deutsch-Unterricht anbieten – unentgeltlich, wie Bock betonte.

Es ist das erste Potsdamer Flüchtlingsheim, das von European Homecare übernommen wird – der Träger hatte sich in der Ausschreibung durchgesetzt. Das Unternehmen mit Sitz in Essen betreut eigenen Angaben zufolge über 13 000 Flüchtlinge in mehr als 100 Einrichtungen in ganz Deutschland. European Homecare war schon mehrfach in den Schlagzeilen, unter anderem soll es Missstände in den Heimen gegeben haben. Ein anonymer Internetblog wirft dem Unternehmen vor, mit öffentlichen Geldern „Millionengewinne auf Kosten von Flüchtlingen“ zu erzielen. Von European Homecare hieß es dazu, bei der Firma handele es sich um ein mittelständisches Familienunternehmen, das schlichtweg bessere Leistungen zu günstigeren Kosten anbiete – und so auch weniger Rendite erziele als andere Wettbewerber. Die Stadt Potsdam verteidigt die Entscheidung ebenso und verweist auf die Ausschreibung. Auch dass die Gemeinschaftsunterkunft auf „lautlose nächtliche Abschiebungen“ spezialisiert sei, wie es die Fraktion vermutet hatte, sei ein Gerücht und treffe nicht zu.

Das Heim im Industriegebiet ist die 14. Flüchtlingsunterkunft in Potsdam. Nötig wäre es zur Zeit eigentlich nicht – die durchschnittliche Auslastung liegt derzeit bei lediglich 81 Prozent. Etwa 1800 Plätze gibt es jetzt in Potsdamer Einrichtungen, 1344 davon sind belegt. Zu 100 Prozent ausgelastet ist etwa das Wohnprojekt in der Grotrianstraße, das Heim in Groß Glienicke hingegen nur zu 53 Prozent. Allerdings wurden viele der Verträge über neue Flüchtlingsunterkünfte schon 2015 abgeschlossen. Damals übertraf die Zahl der ankommenden Flüchtlinge alle Erwartungen, innerhalb nur eines Jahres mussten in Potsdam fast 1500 Menschen kurzfristig untergebracht werden. Zu jener Zeit wurde der Stadt auch das Gebäude im Handelshof angeboten – von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Zu welchen Konditionen Potsdam das Gebäude übernommen hat, konnte am Donnerstag nicht beantwortet werden.

Benötigt würden zusätzliche Plätze wie jene im Handelshof langfristig trotzdem, so Potsdams Sozialdezernent Mike Schubert (SPD). Denn die Zahl der Flüchtlinge, die in eigene Wohnungen ziehen könnten, sinkt angesichts des angespannten Potsdamer Wohnungsmarkts. Nur 450 Flüchtlinge konnten 2016 ihre eigenen vier Wände beziehen. Hinzu kommt, dass die derzeit größte Potsdamer Unterkunft, der ehemalige Landtag auf dem Brauhausberg, Ende 2018 wieder schließt. Schon jetzt soll dafür sukzessive Ersatz geschaffen werden. Wie viele Flüchtlinge in den kommenden Jahren Potsdam erreichen, ist ohnehin schwer einzuschätzen. 2017 kamen bislang erst 34. Doch dabei wird es nicht bleiben.

Ulrike Häfner (49) ist seit Ende vergangenen September Potsdams SPD-Kreischefin. Sie arbeit im Bildungsministerium des Landes im Referat für Hilfen zur Erziehung und Kinderschutz.