NACHRICHTEN

Ideenwerkstatt für Spielplatz

Berliner Vorstadt - Eine Ideenwerkstatt für Kinder und Jugendliche zur Gestaltung des neuen Spielplatzes auf dem Kultur- und Gewerbestandort Schiffbauergasse veranstaltet der kommunale Sanierungsträger am 10. März. Dann können die Teilnehmer ihre Wünsche und Ideen für den neuen Spielplatz skizzieren, modellieren oder erzählen. Die Veranstaltung wird vom Kinder- und Jugendbüro Potsdam durchgeführt und findet von 15 bis 18 Uhr im Museum Fluxus+ in der Schiffbauergasse statt. Eingeladen sind Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Anmeldungen werden bis zum 8. März unter Tel.: (0331) 581 32 08 oder per E-Mail unter info@kijubuero-potsdam.de entgegengenommen. Ein spontaner Besuch ist ebenfalls möglich. PNN

Linke: Postfiliale erhalten

Am Stern - Mit einem Antrag will die Linke-Fraktion die Postfiliale im Sterncenter erhalten. Dazu soll der Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) entsprechende Gespräche mit der Deutschen Post führen. Anfang des Jahres habe die Stadt bereits die Mitteilung erhalten, dass das Postbankcenter im Sterncenter geschlossen werden soll, warnt die Linke. Wegen der hohen Frequentierung des Einkaufszentrums sei es nicht nachvollziehbar, warum dieser zentrale Ort aufgegeben werden solle. Dadurch könne sich die Service-Qualität bei Postdienstleistungen für rund 30 000 Potsdamer im Einzugsbereich verschlechtern. HK

Studio Babelsberg kooperiert mit Filmstudio in China

Das chinesische Filmstudio Wuxi Studio und Studio Babelsberg werden zukünftig projektbezogen zusammenarbeiten, teilte Carl Woebcken, Vorstandsvorsitzender Studio Babelsberg AG, am Dienstag mit. Die Studios wollen in den Bereichen Produktion und Vertrieb eine langfristige Kooperation eingehen. Die Zusammenarbeit soll die Internationalisierung des Wuxi Studios vorantreiben und Studio Babelsberg Zugriff auf den chinesischen Filmmarkt eröffnen. PNN