17.02.2017

von Steffi Pyanoe Drucken

Wochenendtipps für Potsdam und Brandenburg : Rudelsingen, Luther, Schokolade

von Steffi Pyanoe

Bild vergößern Reformator. Lucas Cranach d. Ä. malte um 1532 Martin Luther. Foto: HBPG

Wo gesungen wird, wo die Schokolade an Bäumen wächst und wo sich Bertold Brecht so wohl fühlte: Ein Überblick, was am Wochenende in der Region los ist.

Spätromantik im Schloss. Der italienische Gitarrist Pietro Modestini und die polnische Flötistin Marta Janev sind im Schloss Caputh zu Gast und spielen Musik des 19. Jahrhunderts aus unterschiedlichen Ländern, Werke zwischen Klassizismus, Romantik und der gefühlstiefen Musik der Spätromantik. Das Konzert inklusive Schlossführung beginnt um 15 Uhr, Karten kosten 15, ermäßigt 12 Euro, im Schloss Caputh, Straße der Einheit 2, 14548 Schwielowsee OT Caputh, Tel.: (033209) 70 345

Tschüss Winter! In Paretz wird am Sonntag von 11 bis 16 Uhr noch schnell ein Winterfest gefeiert, und zwar ein preußisches. Zum Jubiläum 220 Jahre Schloss Paretz, dem einstigen Landschloss von Königin Luise und ihrem Gemahl Friedrich Wilhelm III., werden Schloss-Führungen und Spaziergänge „Raus aufs Land“ sowie Vorträge zu Kunst und Schlossgeschichte angeboten und es gibt ein Kinderprogramm. Zum Winterfest gehören auch Frühlings-Salutschüsse von der sechs-pfündigen Preußischen Artilleriebrigade – mit Kanone und Haubitze. Um 11.15 Uhr und 13.15 Uhr wird gezeigt, wie man um das Jahr 1800 Speiseeis herstellte und der Eiskeller wird erkundet. Um 16.15 Uhr beginnt ein Klavierkonzert mit Akihito Okuda. Kunstateliers haben ab 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, die Familienkarte kostet 15 Euro. Anreise: Parkring 1, 14669 Paretz / Ketzin. Mehr Infos >>

Singen kann jeder. Das dritte Potsdamer Rudelsingen am Sonntag ab 17 Uhr wird lustig: Kammersängerin Christine Wolff und Pianist Alexander Capistran haben ein Faschingsprogramm mit Stimmungsliedern, Gassenhauern und Pop-Klassikern zusammengestellt – Gäste mit Faschingshütchen oder roter Nase sind willkommen. Einlass ist ab 16.30 Uhr im Kongresshotel am Templiner See. Der Eintritt kostet 10 Euro, Kinder singen kostenlos mit. Karten gibt es online und an der Abendkasse.

Schöne Geschichte. Bei der 13. Potsdamer Geschichtsbörse im Haus der Brandenburgisch Preußischen Geschichte heißt das Thema im Lutherjahr „Reformation – M(m)acht – Geschichte“. Am Sonntag von 10 bis 16 Uhr finden im Saal Vorträge statt, in der Gewölbehalle stellen sich Heimat- und Geschichtsvereine, Archive und Verlage aus Berlin und Brandenburg mit ihrer Arbeit vor, zeigen Publikationen und bieten Gespräche an. Der Eintritt ist frei. Adresse: Kutschstall, Am Neuen Markt 9.

Wo die Schokolade wächst. Die Azteken habe eine der schönsten Sachen der Welt erfunden, nämlich die Schokolade. Jetzt wächst sie auch bei uns, zum Beispiel am Kakaobaum im Botanischen Garten. Am Sonntag um 16 Uhr findet eine Führung durch die Gewächshäuser statt: „Kakao und Schokolade für Erwachsene oder Das aztekische Geheimnis des Lebens“. Die Teilnahme kostet 10 Euro, im Vorverkauf 8 Euro, dafür gibt es Eintritt und eine Portion Xocolatl. Adresse: Maulbeerallee 2, Tel.: (0331) 9771952.

Berlin-Flüchter. „Die Schwärmerei für die Natur kommt von der Unbewohnbarkeit der Städte“, soll Bertold Brecht gesagt haben. Verbrachte der große Dramatiker deshalb seine Sommer im idyllischen Erkner? Bei einem Spaziergang am Buckowsee, entlang verschiedener Orte mit Brecht-Bezug und inklusive einer Führung durch das Sommerhaus von Brecht und seiner Frau Helene Weigel am Sonntag ab 12.30 Uhr kann man sich dazu selbst ein Urteil bilden. Bitte anmelden unter Tel.: (033433) 467. Anfahrt: Brecht-Weigel-Haus, Bertolt-Brecht-Str. 30, 15377 Buckow (Märk.Schweiz). Die Teilnahme kostet 10 Euro.

Abendessen in Lebensgefahr. „Die letzte Reise“ heißt die Kriminalerzählung des schwedischen Autors Johan Theorin, in der ein Auto über einer Klippe hängt, unten liegt ein mit Wasser gefüllter Steinbruch. Im Auto findet sich ein Toter, und die beiden Helden müssen sehen, wie sie da wieder herauskommen. Der Potsdamer Schauspieler Hans-Jochen Röhrig liest aus dem Krimi, der auf der Insel Öland in einer mythischen Landschaft spielt. Die Lesung am Sonntag in der Urania beginnt um 17 Uhr, der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 16 Euro – inklusive Abendessen. Adresse: Gutenbergstr. 71 - 72, Tel.: (0331) 29 17 41.

Gegen den letzten Winter-Blues. Der Winterspielplatz im Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64, ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet – zum Toben und Turnen, Basteln und Kaffeetrinken. Dieses Mal werden Bücher gebastelt.