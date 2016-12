30.12.2016

von Stefan Engelbrecht

Land Brandenburg fördert Babelsberger Helfer weiter : Flüchtlingshilfe soll 24.000 Euro bekommen

Angebote wie die Fahrradwerkstatt können erhalten bleiben.

Die ehrenamtlich Aktiven der Flüchtlingshilfe Babelsberg bekommen neue Fördermittel vom Land - damit ist ihre Arbeit im Asylbewerberheim am Brauhausberg vorerst gesichert.

Babelsberg - Die Arbeit der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe Babelsberg ist offenbar vorerst gesichert. Wie die Leiterin der Koordinierungsstelle Bündnis für Brandenburg in der Staatskanzlei, Angelika Thiel-Vigh, den PNN am Donnerstagnachmittag mitteilte, seien noch kurz vor Weihnachten Fördermittel des Landes in Höhe von 24.000 Euro für die Flüchtlingshilfe genehmigt worden. Das Geld werde voraussichtlich schon im Januar zur Verfügung stehen.

Zuvor hatte der Vereinsvorsitzende der Flüchtlingshilfe, Marc Liebscher, bei einem Besuch des Potsdamer Flüchtlingsheims am Brauhausberg auf die finanziell schwierige Situation der Initiative hingewiesen. Ab Januar müsse sein Verein vorerst ohne öffentliche Gelder auskommen, sagte Liebscher. Zwar hätten sowohl das Land als auch die Stadt Potsdam signalisiert, dass sie den Verein weiterhin unterstützen wollten. Fördermittel würden seiner Kenntnis nach aber frühestens ab Februar zur Verfügung stehen.

Dem Verein gehören 90 Mitglieder und 400 Unterstützer an

Bislang bekam der Verein, dem rund 90 Mitglieder und knapp 400 Unterstützer angehören, nach eigenen Angaben von der Stadt Potsdam rund 37.000 Euro, um damit unter anderem Teilzeitkräfte für die Koordinierung der Einsätze etwa für den Sprachunterricht zu finanzieren. Eine fünfstellige Summe zahlte außerdem das Land über das Bündnis für Brandenburg. Ziel des Bündnisses ist es, Integrationsbemühungen zu bündeln und Konzepte miteinander zu verbinden.

Der Leiter des von der Arbeiterwohlfahrt betriebenen Flüchtlingsheims am Brauhausberg, Andreas Wilczek, lobte zugleich die Arbeit der Flüchtlingshilfe. Dadurch gebe es in seiner Einrichtung jeden Tag Deutschkurse für die geflüchteten Menschen. Derzeit wohnen laut Wilczek 392 Menschen in dem ehemaligen Landtag, darunter 129 Kinder sowie 70 alleinstehende Männer.