20.12.2016

von Marco Zschieck Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Vorweihnachtlicher Rausch - Weihnachtsmarktsbude geschlossen

von Marco Zschieck

Bild vergößern Derzeit ist auch unklar, um was für einen Stand es sich dabei handelt. Foto: Manfred Thomas

Einem Besucher des Potsdamer Weihnachtsmarkts wurde schlecht. Er hatte wohl unabsichtlich Cannabis geraucht.

Potsdam - Ein Stand auf dem Potsdamer Weihnachtsmarkt in der Brandenburger Straße ist am Dienstag wegen eines Drogenfunds geschlossen worden. Das teilte die Polizei mit. Der Marktbetreiber konnte das bisher nicht bestätigen. Derzeit ist auch unklar, um was für einen Stand es sich dabei handelt. Nach PNN-Informationen soll es aber nicht der Stand des Potsdamer Hanfladens sein.

Zuvor hatte sich laut Polizeiangaben um 11.20 Uhr ein Mann beim Notruf gemeldet, dem an einem Stand von einem Mitarbeiter eine Zigarette angeboten worden sein soll. Nach dem er sie geraucht habe, sei ihm speiübel geworden. Er habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren, habe der Mann mitgeteilt. Beamte suchten anschließend den Marktstand. Vor Ort fanden sie tatsächlich eine geringe Menge eines Cannabisgemischs. Eine Anzeige wurde aufgenommen.