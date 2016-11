24.11.2016

#EmptyMuseum : Museum Barberini gewährt Einblick in Glanz und Geschichte

Bild vergößern Einen ersten Einblick gewährt das Museum Barberini ab Ende November. Foto: H. Kramer

Das Museum Barberini präsentiert sich ab Ende November zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Das Interesse an den Tagen leeren Museums ist ungebrochen groß.

Noch ohne Kunst, aber mit einem vielseitigen Programm wird sich das Potsdamer Museum Baberini in der kommenden Woche zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentieren. "Wir finden die Räume so schön, dass wir sie auch in leerem Zustand zeigen möchten", sagte Direktorin Ortrud Westheider am Donnerstag. Unter dem Motto #EmptyMuseum bietet das Haus Besuchern vom 28. November bis 4. Dezember mit Führungen, Lesungen, Tanz und Musik Einblicke in die alte und neue Architektur und Geschichte des Baus.

Das Palais Barberini wurde Ende des 18. Jahrhunderts gebaut und im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Mit dem Wiederaufbau seit 2013 ist nun ein Gebäude mit historischer Fassade und modernen Innenräumen entstanden.

Museum Barberini eröffnet offiziell am 23. Januar 2017

Die Besuchertage dienen auch als Generalprobe vor der Eröffnung des Museums, sagte die Direktorin. Es seien bereits 7700 Tickets über die Webseite des Museums gebucht worden. Offiziell wird das von Kunstmäzen Hasso Plattner gestiftete Museum am 23. Januar mit drei Impressionismus-Schauen eröffnet. (dpa)

Tage der offenen Tür vom 28. November bis 4. Dezember. Öffnungszeiten jeweils von 12.00 bis 21.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, Buchung ist jedoch erforderlich. Hier können Sie die Tickets buchen >>

