Neues Parkhaus für die Stadtverwaltung?

Innenstadt - Wegen der Parkplatznot auf dem Campus der Stadtverwaltung in der Hegelallee wird der Bau eines Parkhauses geprüft. Das sagte der Büroleiter von Oberbürgermeister Jann Jakobs, Harald Kümmel (beide SPD), am Mittwochabend im Hauptausschuss. Die Zahl der Parkplätze habe sich wegen Bauarbeiten auf dem Parkplatz von früher 360 auf 245 reduziert, auch weitere Einschränkungen seien geplant. Zugleich überlegt die Stadt derzeit, auch die Zufahrt für Stadtverordnete einzuschränken. Die Linken-Stadtverordnete Sigrid Müller kritisierte, dass bereits zwei Jahre lang an einer Lösung des Problems gearbeitet werden – bisher ohne Erfolg. HK