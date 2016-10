06.10.2016

Ein Filmpreis für Babelsberg : Das Thalia - Deutschlands bestes Kino

Das Thalia im Potsdamer Stadtteil Babelsberg.

Das beste Filmprogramm gab es 2015 in Babelsberg zu sehen. Das Thalia ist am Donnerstagabend in Hamburg zum Kino des Jahres gekürt worden - wegen des anspruchsvollen Angebots.

Potsdam hat mit dem Babelsberger Thalia das beste Kino Deutschlands. Am Donnerstagabend wurden in Hamburg die Kinoprogramm- und Verleiherpreise des Bundes vergeben. Der Spitzenpreis für das beste Jahresfilmprogramm 2015, dotiert mit 20000 Euro Prämie, ging an das Babelsberger Kiez-Kino. Die bundesweite Auszeichnung, übergeben von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), soll der Einsatz deutscher Kinobetreiber und Filmverleiher für die europäische Filmkunst gefördert und unterstützt werden. Insgesamt wurden Preisgelder über 1,8 Millionen Euro vergeben.

Weitere Preisträger waren das „ZOOM Kino“ in Brühl, die für das beste Kurzfilmprogramm geehrt wurden sowie das „BALi Kino“ in Kassel, die eine Auszeichnung für dasbeste Dokumentarfilmprogramm entgegennehmen konnten. Das beste Kinder- und Jugendfilmprogramm im Vorjahr hatte das „Provinz Programmkino“ in Enkenbach-Alsenborn in Rheinland-Pfalz. Die mit je 75 000 Euro dotierten Verleiherpreise 2016 erhielten die Alamode Filmdistribution OHG, die DCM Film Distribution GmbH und die Prokino Filmverleih GmbH.

"Dass wir in Deutschland ein so vielfältiges und auch künstlerisch ambitioniertes Filmangebot haben, verdanken wir vor allem den vielen engagierten Programmkinobetreibern und Filmkunstverleihern", sagte Grütters. "Sie sind es, die mit großer Leidenschaft dafür sorgen, dass Filmkunst aus Deutschland und Europa den Weg auf die Leinwand findet."

Film- und Verleiherpreise werden 2017 in Potsdam vergeben

Das Potsdamer Traditionskino hat sich insbesondere der familienfreundlichen und anspruchsvollen Filmkunst verpflichtet. So wurde 2015 ein Kinderwagenkino eingeführt, bei dem Eltern gemeinsam mit ihrem Nachwuchs einmal wöchentlich einen aktuellen Kinofilm schauen und den Kinderwagen mit ins Kino nehmen können. Bereits seit 2007 findet die Kinderfilmuniversität in Kooperation mit der Filmuniversität „Konrad Wolf“ und dem Filmmuseum statt, bei der Kinder zwischen 9 und 21 Jahren in die Geheimnisse des Filmemachens eingeweiht werden.

In speziellen Reihen werden besondere Filmregionen vorgestellt, so gibt es den „Cinematografen“, der sich der aktuellen russischen Filmkunst widmet oder die Reihe „filmpolska“, die aktuelle polnische Kinokunst zeigt. Regelmäßige Gesprächsrunden und Diskussionen mit Regisseuren, Schauspielern und Filmhandwerkern komplettieren das Thalia-Programm.

Mit dem Sieg des Potsdamer Thalias wird die Verleihung der kommenden Kinoprogramm- und Film-Verleiherpreise 2017 in Potsdam stattfinden.