07.10.2016

Erstes Freitagsgebet in der Orangerie der Biosphäre : Auch Frauen sind willkommen

Bild vergößern Endlich Platz. Bis zu 500 Muslime könnten morgen zusammenkommen. Foto: Biosphäre

Zum ersten Mal findet das Freitagsgebet des Vereins der Muslime in Potsdam nicht in und vor der Moschee in Potsdams Mitte statt, sondern in der Orangerie der Biosphäre. Anwohner wollen sich dort heute solidarisch zeigen.

Bornstedter Feld/Innenstadt - Beim heutigen ersten Freitagsgebet des Vereins der Muslime in Potsdam in der Orangerie der Biosphäre können auch Frauen beten. „Natürlich ist das möglich“, sagte Imam Kamal Abdallah am Donnerstag auf PNN-Anfrage. Ein abgetrennter Bereich für Frauen sei in dem Fall auch nicht notwendig. „Aber wir wissen nicht, ob Frauen kommen, weil alles sehr kurzfristig war“, sagte er.

Wie berichtet kann die Gemeinde ihre Freitagsgebete übergangsweise in dem separaten Veranstaltungsraum Orangerie in der Tropenhalle abhalten. Ein entsprechendes Angebot der Stadt hat der Al-Farouk-Moschee-Verein angenommen, auch wegen des nahenden Winters. Langfristig strebt der Verein den Neubau eines größeren Gemeindezentrums an. Bis zu 500 Gläubige kommen zu den Gebeten. Einige Anwohner der Biosphäre wollen die Muslime heute begrüßen, wie am Donnerstag die dort lebende Beisitzerin im SPD-Landesvorstand, Sabine Tischendorf, den PNN auf Anfrage sagte: „Frieden miteinander ist unser Ziel.“ Es gehe um ein Zeichen der Solidarität mit den Betenden, so Tischendorf, die sich auch im Verein zur Integration jener geflüchteter Menschen engagiert, die in dem nahe gelegenen Asylheim David-Gilly-Straße leben. Auch Potsdams Sozialdezernent Mike Schubert (SPD) habe sein Kommen angekündigt.

Kritik: AfD habe mit ihren Protesten den Boden für Schweinekopf-Attacke bereitet

Wie berichtet hatten Unbekannte am Samstag in der Zeit von 21.20 bis 21.40 Uhr die Moschee geschändet. Sie hatten einen Schweinekopf vor der Tür der Moschee in der Ladenzeile Am Kanal abgelegt. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Wegen Überfüllung aufgrund des Zustroms von gläubigen Flüchtlingen mussten zum Teil mehr als 200 Muslime der Al-Farouk-Gemeinde in den vergangenen Wochen ihr Freitagsgebet im Freien auf dem Gehweg vor der Moschee abhalten, es kam zu Spannungen mit Anwohnern. Gegen das öffentliche Beten der Muslime protestierte die rechtspopulistische AfD, etwa mit dem Spruch „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“. Einen weiteren Info-Stand dieser Art werde es nicht geben, hieß es nun aus Parteikreisen. Zuvor hatten unter anderem Vertreter von SPD und Linken kritisiert, die AfD habe mit ihren Protesten den Boden für die Schweinekopf-Attacke bereitet.

Unterdessen hat die AfD-Stadtfraktion zum Thema eine Kleine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt, unter anderem zu den Mietkonditionen für die Orangerie. Die Stadtverwaltung erklärte auf PNN-Anfrage, zu den genauen Konditionen liefen momentan noch Gespräche. Dabei gehe es auch um eine Beteiligung des Landes, das für Religionsgemeinschaften zuständig ist.

Die 1998 gegründete Al-Farouk-Gemeinde ist die einzige in Brandenburg. Praktiziert wird nach eigenen Angaben der klassisch-sunnitische Islam, dem die Mehrheit der Muslime angehört. Von Gewalt und Islamismus distanziert sich der spendenfinanzierte Verein explizit.