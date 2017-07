17.07.2017

Negative Verzinsung : Geld fürs Schuldenmachen

Die Online-Kreditvergleichsplattform Smava vermittelt Kredite mit Negativzins. Doch viele Nachahmer dürfte die Aktion nicht finden, Experten sprechen von einer Werbeaktion.

Es ist ein Bankgeschäft für den Kunden. Sechs Euro fließen am Ende in seine Tasche, verteilt auf drei Jahre oder 36 Monate. Ergibt zwei Euro pro Jahr oder 0,16 Euro-Cent im Monat. Das legt die Online-Kreditvergleichsplattform Smava neuerdings für einen Ratenkredit unter dem Namen Kredit2Go von 1000 Euro mit einer Laufzeit von insgesamt 36 Monaten drauf. Es ist der erste Ratenkredit in Deutschland mit einer negativen Verzinsung, also einem Zins für den Kunden, nicht für den Anbieter.

Dennoch dürfte dieses Angebot nicht den Auftakt zu einer Welle mit ähnlich günstigen Ratenkrediten markieren, darüber ist sich Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sicher. „Das ist eine reine Marketingaktion“, sagt er gegenüber dem Tagesspiegel, „es geht um Aufmerksamkeit, um mehr nicht.“

Das räumt auch Smava-Chef Alexander Artopé ein. Man wolle die Deutschen darauf aufmerksam machen, dass die Kreditaufnahme online günstiger sei als bei klassischen Geldhäusern, also Banken, Volksbanken oder Sparkassen. Smava will Neukunden gewinnen, so wie es andere Geldhäuser bei Girokonten oder bei der Eröffnung eines Wertpapierdepots praktizieren. Neukunden bietet etwa die Commerzbank ein Startguthaben in Höhe von 150 Euro.

Smava gilt als Deutschlands größtes Online-Vergleichsportal für Ratenkredite und vermittelt zwischen Kreditnehmer und den jeweiligen Geldhäusern. Im Fall des Ratenkredit-Angebotes mit Minuszins steht dahinter die Fidor Bank AG in München, die sich auf Bankgeschäfte über das Internet spezialisiert hat. Voraussetzung für Gewährung des Kredits ist ein festes Arbeitsverhältnis seit mindestens sechs Monaten oder der Status als Beamtin oder Beamter. Die Kreditnehmer müssen ihren Wohnsitz sowie eine Bankverbindung in Deutschland vorweisen. Angeblich kann der Kredit innerhalb von nur zehn Minuten abgeschlossen werden.

Bei Smava handelt es sich um einen Kreditvermittler

Beim Bundesverband deutscher Banken in Berlin will man sich zum Ratenkredit mit Negativzins nicht äußern. Man kommentiere Produkte einzelner Häuser nicht. Außerdem handele es sich bei Smava nicht um eine Bank, sondern um einen Kreditvermittler.

Bis Ende Juli bietet Smava den Ratenkredit an, der dem Kunden am Ende immerhin sechs Euro bringt und Anschaffungen bis 1000 Euro durchaus erleichtert. Das Angebot sei nicht begrenzt, heißt es bei Smava. Tatsächlich ist der Kredit günstig. Der Frankfurter Finanzberatung FMH zufolge verlangt derzeit die Santander Consumer Bank für einen Ratenkredit mit einer Laufzeit von 36 Monaten einen Zins von 1,99 Prozent, was sich auf Zinsen von insgesamt 30,68 Euro summiert. Bei der Deutsche-Bank-Tochter Norisbank sind es 3,70 Prozent, was zu einer Zinsbelastung von 57,02 Euro führt. Auch diese Kredite können online beantragt werden.

Im Schnitt liegt der Zins bei Ratenkrediten FMH zufolge derzeit bei 4,62 Prozent. Auch Sigrid Herbst von FMH wertet deshalb das Angebot von Smava als reine Marketingaktion. Man hoffe dadurch Kunden zu finden, die dann zusätzlich doch einen normalen Kredit nehmen. Im Schnitt werde sich der Zins für Ratenkredite von 1000 Euro abgesehen von Aktionsangeboten weiter seitwärts auf dem aktuellen Niveau bewegen, sagt Herbst.