25.02.2017

von Stefan Hermanns

2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt : Hertha BSC klettert auf Rang fünf

Bild vergößern Nummer zehn. Vedad Ibisevic bejubelt mit den Teamkollegen seinen zehnten Saisontreffer. Später traf auch noch Vladimir Darida (rechts). Foto: dpa

In einem lange Zeit mäßigen Spitzenspiel setzt sich Hertha BSC mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt durch und zieht in der Tabelle an den Hessen vorbei.

Im Olympiastadion war unter der Woche eifrig gearbeitet worden. Alter Rasen raus, neuer Rasen rein – und das alles unter enormem Zeitdruck, weil Hertha BSC innerhalb einer Woche zwei Heimspiele zu bestreiten hatte. Am Samstagabend aber werden sich einige der 43.323 Zuschauer vielleicht gefragt haben: Wozu der ganze Aufwand? Für das, was Hertha und Eintracht Frankfurt in der ersten Halbzeit des sogenannten Topspiels zeigten, hätte auch der alte Acker noch gelangt. Erst nach der Pause wurde die Begegnung etwas munterer, bedingt durch das zehnte Saisontor von Vedad Ibisevic kurz nach Wiederbeginn. Am Ende siegte der Berliner Fußball-Bundesligist 2:0 (0:0) und zog damit in der Tabelle an den Frankfurtern vorbei auf Platz fünf.

Niko Kovac musste bei seiner Rückkehr in seine Heimatstadt Berlin vier verletzte oder gesperrte Stammspieler ersetzen, auf Alexander Meier verzichtete Frankfurts Trainer freiwillig. Der beste Torschütze der Eintracht blieb komplett auf der Bank. Aber auch in ungewohnter Besetzung wurden die Frankfurter ihrem Ruf gerecht, ein sehr unangenehm zu bespielender Gegner zu sein. Kovac ließ seine Mannschaft mit einer Dreierkette verteidigen, die gegen den Ball von den beiden Außenspielern zur Fünferkette aufgestockt wurde.

In der ersten Hälfte tat sich Hertha damit extrem schwer. Erst fünf Minuten vor der Pause kamen die Gastgeber zu einer ersten ernstzunehmenden Offensivaktion. Nach einer Flanke von Genki Haraguchi stieg Salomon Kalou am langen Pfosten zum Kopfball hoch, sein Abschluss stellte Frankfurts Torhüter Lukas Hradecky jedoch vor keine größeren Probleme.

Auf der anderen Seite hatte das nach einer halben Stunde schon ganz anders ausgesehen. Nach einem feinen Pass von Haris Seferovic tauchte der sehr umtriebige Ante Rebic allein vor Rune Jarstein auf – und wieder einmal bewahrte der norwegische Torhüter seine Mannschaft vor Schlimmeren.

Hitzige Stimmung auf den Rängen

Von diesen beiden Torszenen abgesehen spielte sich der Rest der ersten Hälfte weitgehend im Mittelfeld ab: Viele Zweikämpfe, viele Fouls, wenig Fußball – so sah es über weite Strecken aus. Herthas Innenverteidiger John Anthony Brooks sah schon in der vierten Minute nach einem taktischen Foul die Gelbe Karte; kurz darauf hatte er Glück, dass sein Ellbogeneinsatz im Luftduell mit Seferovic nicht mit einer weiteren Verwarnung und damit dem Spielausschluss geahndet wurde. Die robuste Gangart passte zur Stimmung auf den Rängen. Die Fans beider Vereine bedachten sich gegenseitig mit Ausdrücken aus der Fäkalsprache; am Nachmittag hatte es in Moabit sogar gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben.

Nach der Pause wurde Hertha etwas aktiver, was sich auch recht schnell auszahlen sollte. Nach einem perfekten Flachpass durchs Mittelfeld von Niklas Stark lief Kalou frei aufs Frankfurter Tor zu. Der Ivorer ließ sich den Ball im letzten Moment noch vom Fuß spitzeln, im Nachfassen aber traf Vedad Ibisevic zum 1:0 für die Berliner. Es war eine doppelt glückliche Führung – weil Kalou bei Starks Abspiel wohl denkbar knapp im Abseits gestanden hatte, vor allem aber weil er bei Ibisevics Abschluss auf dem Boden liegend Frankfurts Torhüter irritiert hatte und damit im strafbaren Abseits gewesen war.

Die Eintracht drängte in der Folge auf den Ausgleich, ohne sich allerdings klare Chancen erspielen zu können. Das Unterfangen wurde in der Schlussviertelstunde noch deutlich erschwert, weil die Frankfurter in Unterzahl spielen mussten. Seferovic hatte Niklas Stark – wohl absichtlich – ins Gesicht geschlagen und dafür die Rote Karte gesehen. Es war bereits der fünfte Platzverweis für einen Frankfurter in dieser Saison.

Mit einem Mann weniger gab es für die Eintracht nichts mehr zu holen, die zum dritten Mal hintereinander verlor, jeweils zu null. Vladimir Darida köpfte nach einer Flanke des gerade eingewechselten Maximilian Mittelstädt zum 2:0 ein. Und zwei Minuten vor dem Schluss gab es für die Hertha-Fans einen weiteren Grund zum Jubel. Ondrej Duda betrat acht Monate nach seiner Verpflichtung zum ersten Mal den Rasen des Olympiastadions und wurde mit großem Jubel empfangen. Dass er nur eine Ballberührung hatte und sich mit einem Fehlpass einführte, interessierte später niemanden mehr.