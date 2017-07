04.07.2017

ATLAS : Geldfrage

von Marco Zschieck

Ganz neu ist die Idee ja nicht: der ticketfreie öffentliche Nahverkehr. Dennoch ist es richtig, dass Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) jetzt auch dieses Modell auf den Prüfstand stellen will, um Potsdam beim Klimaschutz voran zu bringen. Eine Umlagefinanzierung durch alle Einwohner statt der Ticketfinanzierung durch die Nutzer würde umweltfreundliche Busse und Trams attraktiver machen, so das Kalkül. Von heute auf morgen ist der Systemwechsel zwar nicht möglich, dennoch bietet der Masterplan zum Klimaschutz den Anlass, dieses Modell gründlich zu durchdenken. Allerdings sollte man dabei nicht vergessen, dass der Umstieg auch Kosten in Millionenhöhe mit sich bringen wird: Seit Jahren steigen die Fahrgastzahlen des Potsdamer Verkehrsbetriebs, Busse und Bahnen sind schon jetzt voll. Sollen noch mehr Menschen dem Klima zuliebe auf das Auto verzichten, muss viel Geld ausgegeben werden – für zusätzliche Busse, Trams und Fahrpersonal sowie die Erweiterung des Streckennetzes. Was Potsdam für den Klimaschutz zu leisten bereit ist, wird sich also vor allem dann zeigen, wenn Haushaltsverhandlungen über die nötigen Investitionen geführt werden – ganz unabhängig davon, ob es künftig noch Tickets gibt oder nicht.