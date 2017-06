15.06.2017

Polizeibericht für Potsdam : Drewitzerin nach Kellerbrand im Krankenhaus

In einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Drewitz brach ein Feuer aus. Eine Bewohnerin öffnete die Tür und erlitt dadurch eine Rauchgasvergiftung.

Potsdam - Bei einem Kellerbrand in Drewitz hat eine Frau eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Feuerwehr war am Dienstagabend in die Oskar-Meßter-Straße gerufen worden. Dort war in einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Ein Mieter versuchte zunächst ohne Erfolg, den Brand zu löschen. Erst der Feuerwehr gelang dies.

Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung, als sie ihre Wohnungstür öffnete. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Gefahr für weitere Bewohner habe nicht bestanden, teilte die Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.