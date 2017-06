05.06.2017

Mäusebussard attackiert Joggerin : Luftangriff aus heiterem Himmel

Bild vergößern Tierisch. Anfang Juni schützen Bussarde ihr Brut - und fühlen schnell gestört. Foto: Boris Roessler/dpa

Eine blutende Wunde und Kopfschmerzen: Eine Potsdamer Joggerin ist von einem Mäusebussard angegriffen worden. Die Vögel sind derzeit leicht reizbar.

Potsdam - Der Luftangriff kam buchstäblich aus heiterem Himmel: Die Potsdamerin Susanne Bade joggte am Freitagmittag in der Amundsenstraße, als sie von einem Mäusebussard attackiert wurde. „Es war sehr unheimlich, fast wie in einem Hitchcock-Film“, sagte sie den PNN. „Ich habe einen Schlag von hinten am Kopf gespürt.“ Im ersten Moment habe sie gar nicht verstanden, was passiert sei, bis sie den Vogel davonfliegen und sich auf einen Ast in der Nähe setzen sah. Der Angriff habe sich gut 100 Meter entfernt von der Einmündung der Nedlitzer Straße ereignet.

Sie trainiere derzeit für die Teilnahme am Schlösserlauf, üblicherweise in Babelsberg. „Am Freitag wollte ich mal eine größere Runde laufen.“ Durch den Neuen Garten und am Jungfernsee entlang war sie Richtung Neu Fahrland unterwegs. Das brachte ihr eine blutende Schürfwunde ein. Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ wurde die Wunde am Kopf versorgt. Bade bekam eine Tetanusspritze. Auch am Montag klagte sie noch über Kopfschmerzen. „Das war ein heftiger Schlag.“

Aus Potsdam sind derartige Attacken bisher noch nicht bekannt. In anderen Regionen wird um diese Jahreszeit allerdings häufig von Bussardangriffen berichtet. Zuletzt wurde eine Joggerin bei Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) attackiert. Die Tiere seien Ende Mai und Anfang Juni besonders aggressiv, weil sie ihre Brut schützen, so Naturschützer. „Ein Nest habe ich weit und breit nicht gesehen“, so Bade.

Die Babelsbergerin will trotzdem wieder joggen gehen, sobald ihre Kopfschmerzen verschwunden sind. Obwohl die Angst schon ein bisschen mitlaufe. Auf jeden Fall werde sie eine Kappe tragen, so die 49-Jährige.