12.01.2017

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Polizei sucht Rezeptbetrüger

von PNN

Die Polizei sucht nach zwei unbekannten Männern, die in Apotheken in Potsdam-West und in Teltow gefälschte Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente eingelöst haben.

Polizei sucht Rezeptbetrüger

Potsdam-West/Teltow - Derzeit sucht die Kriminalpolizei in Potsdam nach zwei noch unbekannten Männern. Sie sollen im vergangenen Jahr am 22. Juni, 25. Juni und am 08. Juli in der Kastanienallee in Potsdam-West sowie in der Ruhlsdorfer Straße in Teltow jeweils eine Urkundenfälschung und einen Betrug begangen haben. Die Männer sollen in drei Apotheken gefälschte Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente eingelöst haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter Tel.: (0331)55 08 12 24 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Im Internet gibt es ein Hinweisformular unter www.polizei.brandenburg.de.

Radfahrerin leicht verletzt

Eiche - Eine 23-jährige Radfahrerin ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall mit einem Bus verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war die Radfahrerin unvermittelt auf die Fahrbahn der Kaiser-Friedrich-Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Linienbusses konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste im Bus blieben unverletzt. Der Busverkehr war etwa 30 Minuten unterbrochen.