Förderverein sucht Künstler für Pfingstberg Ideen für Ausstellungen im Pomonatempel gefragt

Bilder, Grafiken oder Fotos: Kreative Köpfe sind gesucht, die im nächsten Jahr eine Ausstellung im Pomonatempel auf dem Pfingstberg gestalten wollen. Der Förderverein ruft alle Künstler dazu auf, Vorschläge zu machen und sich um eine Schau in dem von Schinkel geschaffenen Bau zu bewerben. Ideen einreichen können neben Künstlern auch Künstlervereinigungen, Kunstschulen und Kunstkurse aller Altersklassen sowie aller Sparten und Ausdrucksformen der bildenden Kunst oder Kulturgeschichte, teilte der Förderverein mit. Eine inhaltliche Einschränkung gibt es allerdings: Die eingereichten Konzepte sollten mit dem Pfingstberg-Ensemble, seinen Bauherren oder seinen Erbauern „auf eine nachvollziehbare Weise in Verbindung stehen“.

Die Ausstellungen sind in der Regel sechs bis acht Wochen lang in der Cella, dem Hauptraum des Tempels, zu sehen, während der Saison immer samstags, sonntags und feiertags von 14 bis 17 Uhr. Zwischen Ostern und Oktober können auf diese Weise pro Jahr vier Wechselausstellungen gezeigt werden. Die Chance, eigene Kunst im Schinkel-Pavillon und inmitten des Unesco-Weltkulturerbes auf dem Pfingstberg in Potsdam auszustellen, sei ein besonderes Angebot, so der Förderverein. Die Kosten würden vom Verein nicht übernommen, in begrenztem Umfang können allerdings Rahmen im A2-Format zur Verfügung gestellt werden. Die Ausstellungen sind Bestandteil des Programms „Kultur in der Natur“ des Fördervereins und werden auch durch den Verein beworben.

Bewerben kann man sich mit „schriftlichen, aussagekräftigen Unterlagen mit Ausstellungskonzept für den Innenraum des Tempels“, Fotos, Arbeitsproben und Lebenslauf beim Förderverein Pfingstberg e.V., Große Weinmeisterstraße 45 a, 14469 Potsdam oder per E-Mail an: info@pfingstberg.de. PNN