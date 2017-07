NACHRICHTEN

W-Lan im Rathaus wird ausgeweitet

Ab spätestens Ende Juli erhalten alle Besucher im Rathaus und auf dem Gelände der Stadtverwaltung kostenfreies W-Lan rund um die Uhr. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. In publikumsintensiven Bereichen wie dem Bürgerservice könne so während der Wartezeit das Internet genutzt werden. Ab 14. Juli sollen erste W-Lan-Punkte eingerichtet werden. Ursprünglich wurde das kostenlose W-Lan zunächst mit einer täglichen Nutzungszeit von einer Stunde pro Gerät geplant. Da die Testphase positiv verlaufen sei, werde die Nutzungszeit nun auf 24 Stunden pro Tag erweitert, hieß es. HK

Mehr kostenloses Frühstück?

Das Potsdamer Modellprojekt „Kostenloses Schulfrühstück“, das zum neuen Schuljahr starten soll, wird vielleicht auf sieben Schulen ausgeweitet – auf zwei Schulen mehr als bisher. Das prüfe man gerade, teilte Sozialdezernent Mike Schubert (SPD) auf Anfrage der Linke mit. Ein Ergebnis soll nach der Sommerpause vorliegen. Für eine teilnehmende Schule müsse noch Aufsichtspersonal gefunden werden. Hier hoffe man auf ehrenamtliche Helfer. Das von der Stadt mit 50 000 Euro finanzierte Projekt soll vor allem Schülern aus sozial schwachen Familien zugutekommen (PNN berichteten).HK

Erhalt des Rechenzentrums gefordert Innenstadt - Um einen wirtschaftlich selbsttragenden Betrieb des Rechenzentrums zu sichern, fordern die Nutzer ein Moratorium für das Kirchenschiff der Garnisonkirche von mindestens 20 Jahren. Nur so lasse sich der seit Jahren wachsende Investitionsstau am „derzeit alternativlosen“ Rechenzentrum solide finanzieren, ohne den Steuerzahler unnötig zu belasten, teilte der für den Erhalt des Gebäudes gegründete Freundliche Übernahme Rechenzentrum e.V am Donnerstag mit. Die Kreativschaffenden im Rechenzentrum benötigen zur Aufrechterhaltung ihrer Arbeitsfähigkeit schnellstmöglich Rechtssicherheit weit über den 31. August 2018 hinaus, hieß es weiter. HK

Studio Babelsberg mit leichtem Plus

Babelsberg - Die Studio Babelsberg AG hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem leichten Gewinn in Höhe von 1,3 Millionen Euro nach Steuern abgeschlossen. Das teilte die Aktiengesellschaft nach ihrer Hauptversammlung am gestrigen Donnerstag mit. Noch im Jahr zuvor lag der Gewinn nach eigenen Angaben bei 4,5 Millionen Euro. Der Gesamtumsatz sank demnach gegenüber 2015 von 117,7 Millionen Euro auf 72,1 Millionen Euro. Laut Unternehmen hätten zudem die Aktionäre auf der gestrigen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Hierzu gehörte demnach auch die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 und die erneute Wahl von Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer. PNN