27.06.2017

von Henri Kramer

Potsdam : Wieder mehr Personal im Bürgerservice

Bild vergößern Neun neue Mitarbeiter sollen den Service-Bereich im Rathaus Potsdam unterstützen. Foto: A. Klaer

Immer wieder gab es Ausfälle im Bürgerservice-Center und Potsdamer mussten teilweise lange auf Termine warten. Nun reagiert das Rathaus.

Potsdam - Nach anhaltender Kritik hat die Stadtverwaltung mehr Personal für das Bürgerservice-Center angekündigt. Ab dem kommenden Monat sollen neun neue Mitarbeiter den Service-Bereich im Erdgeschoss des Rathauses verstärken, hieß es in einer Mitteilung aus der Verwaltung. Damit seien dann wieder mehr als 30 Mitarbeiter aktiv, hieß es auf Nachfrage. Zuletzt hatte es gleich mehrere Ausfälle in dem Bereich gegeben.

Zugleich kündigte der zuständige Ordnungsdezernent Mike Schubert (SPD) für den Herbst eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit mit dem Servicecenter an: „Damit wollen wir ein objektives Bild unseres Angebotes und der Leistung erhalten.“ Ermittelt werden soll dabei, ob es sich bei teils kritischen Äußerungen zum Service in den sozialen Netzwerken wie Facebook um Einzelmeinungen handelt oder nicht. Zudem soll geprüft werden, wie die Menschen das Anmeldesystem per Internet, Telefon oder persönlicher Rücksprache annehmen und bewerten.

Immer wieder Kritik an Termin-Vergabe

Bis 2015 mussten Potsdamer, die den Bürgerservice im Rathaus Potsdam nutzen wollten, eine Nummer ziehen und warten. Seitdem muss man jetzt an Werktagen im Vorfeld einen Termin vereinbaren, etwa per Internet. Seitdem gab es immer wieder Kritik, weil im Internet die meisten Termine für die kommenden Wochen ausgebucht waren. Allerdings könne man auch kurzfristig persönlich Termine vereinbaren, hatte die Stadt mehrfach betont. Das neue Anmeldesystem wurde eingeführt, um ein effizienteres Arbeiten zu ermöglichen. Diese Praxis gilt inzwischen auch für die Kfz-Zulassung, auch dort hatte es immer wieder einmal Kritik am Verfahren gegeben.

Im Bürgerservice werden täglich mehr als 300 Potsdamer bedient, pro Monat werden im Schnitt rund 14.000 Anliegen bearbeitet. Gerade im Sommer sind es noch mehr, weil viele Bürger zum Beispiel Reisepässe für Urlaubstouren erst kurzfristig beantragen, wie es aus dem Rathaus hieß.

Ein Termin für den Service kann auf drei Wegen vereinbart werden: Zum einen online, zum Zweiten telefonisch unter Tel.: (0331) 289 1111 beziehungsweise unter der Servicenummer 115 und zum Dritten auch persönlich am Schalter im Rathaus. Samstag von 8 bis 12 Uhr ist ebenfalls geöffnet, dann werden die Anliegen ohne vorherigen Termin bearbeitet.