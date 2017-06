02.06.2017

Gesundheitsreport der DAK : Brandenburg im Dämmerschlaf

Immer mehr Menschen in Brandenburg kommen nach nicht zur Ruhe. Auch in Potsdam macht sich das bemerkbar. Was helfen kann.

Potsdam - In Brandenburg haben immer mehr Menschen Probleme beim Ein- und Durchschlafen. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsreport der Krankenkasse DAK hervor, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Für die Studie wurden 119 000 erwerbstätige DAK-Versicherte von 35 bis 65 Jahren sowie 5200 bundesweit Beschäftigte zwischen 18 und 65 Jahren befragt. Um die 82 Prozent gaben dabei Schlafprobleme an. Das bedeutet, dass etwa 987 000 Arbeitnehmer in Brandenburg unter Schlafstörungen leiden – deutlich mehr als im Jahr 2010, als es noch 50,2 Prozent der Befragten waren. Vor allem der Anteil der Betroffenen, die dreimal oder häufiger pro Woche Ein- oder Durchschlafprobleme haben, ist seit 2010 gestiegen – von 18,6 auf 38,8 Prozent.

Der Anstieg macht sich auch in Potsdam bemerkbar. Der Internist und Pneumologe Jörg Günther ist der leitende Schlafmediziner in der „Ernst von Bergmann“-Poliklinik. Das schlafmedizinische Zentrum ist das einzige Schlaflabor in Potsdam. Seit 2009 untersuchen die Mediziner an acht Messplätzen für Erwachsene und zwei für Kinder die schlafbezogenen Atmungsstörungen, die sogenannte Schlafapnoe. Die Zahl der Patienten sei in den letzten Jahren gestiegen, so Günther: „Im letzten Jahr haben wir 1900 Polysomnographien durchgeführt. Im Jahr 2013 waren es nur 1300.“ Bei der Untersuchungsmethode werden verschiedene Körperfunktionen während des Schlafes überwacht, um die Ursachen abzuklären. Günther sieht eine der Ursachen für den festgestellten Anstieg aber auch in der verbesserten Diagnostik der letzten Jahre.

Etwa drei bis fünf Prozent der Bevölkerung zwischen 40 und 70 Jahren sind behandlungsbedürftige Patienten, die an der sogenannten Schlafapnoe leiden, so Günther. Für Potsdam bedeute das um die 2000 bis 3000 Betroffene. Bei ihnen dauern die Atemstillstände in der Nacht länger als zehn Sekunden an und wiederholen sich bis zu 100 Mal pro Stunde. Die Folgen des dadurch entstehenden Sauerstoffmangels können verheerend sein, so Günther. Es könne zum Blutdruckanstieg kommen, zu Herz-Rhythmus-Störungen, auch das Herzinfarktrisiko steige deutlich.

Es gibt neben der schlafbedingten Atmungsstörung noch weitere Ursachen für Schlafprobleme. Die Experten unterscheiden sieben Diagnose-Gruppen. Von Insomnien, also andauernden Ein- und Durchschlafstörungen, über sogenannte Parasomnien, wie Schlafwandeln oder Alpträume, bis hin zu schlafbezogenen Bewegungsstörungen, wie unruhige Beine. Mehr als zehn Prozent der Befragten in der Studie leiden unter schweren Schlafstörungen, den Insomnien. Häufig seien die Ursachen psychosomatischer Natur, so Günther. Die Betroffenen haben dadurch auch tagsüber mit Müdigkeit und Erschöpfung zu kämpfen.

Die Probleme wirken sich auch auf die Arbeitswelt aus. „Schlechter Schlaf kann die Leistung mindern. Die Produktivität sinkt und in vielen Berufen steigt die Unfallgefahr“, sagt Anke Grubitz von der Landesvertretung der DAK-Gesundheit Brandenburg. Die Anzahl der Krankschreibungen wegen Schlafstörungen habe sich in den letzten sieben Jahren verdoppelt, so Grubitz, mache jedoch insgesamt gesehen nur einen kleinen Bruchteil der krankheitsbedingten Arbeitsausfälle aus. Das läge daran, dass die meisten Menschen mit ihren Schlafproblemen nicht zum Arzt gehen. „Schlafprobleme sind ein unterschätztes Problem“, sagt Grubitz.

Der Gesundheitsreport zeige aber auch, dass die Einnahme an Schlafmitteln deutlich angestiegen sei. Etwa 10,7 Prozent der Befragten nahmen demnach im letzten Jahr verschriebene oder frei verkäufliche Schlafmittel zu sich. Den Einsatz von Schlafmitteln findet Günther problematisch: „Schlafmittel werden relativ unkritisch eingesetzt. Die Toleranz sinkt dadurch und eine mögliche Abhängigkeit kann die Folge sein.“

Die Ursachen für die gestiegene Anzahl an Schlafstörungen sieht Grubitz in der sich wandelnden Arbeitswelt mit veränderten Arbeitszeiten, Digitalisierung, permanenter Erreichbarkeit und Arbeiten an der Grenze der Leistungsfähigkeit.

„Schlaf ist eine sehr komplexe Angelegenheit“, betont Günther. „Es gibt für Schlafstörungen sowohl körperliche als auch psychosomatische Ursachen.“ Daher arbeite man in dem Potsdamer Schlaflabor mit verschiedenen medizinischen Fachrichtungen zusammen, wie der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde oder der Psychosomatik. Bevor ein Patient in das Schlaflabor von Günther überwiesen wird, klärt der Hausarzt oder ein anderer Fachkollege, was die möglichen Ursachen für die Probleme sein könnten.