13.03.2017

Potsdam : Oberbürgermeister Jakobs tritt nicht noch mal an

von Katharina Wiechers und Christine Fratzke

Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD). Foto: Johanna Bergmann

Die Stadt Potsdam lädt zu einer kurzfristigen Pressekonferenz am Montagabend ein. Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs will sich dazu äußern, dass er 2018 nicht noch einmal antreten wird.

Potsdam - Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) tritt zur Bürgermeisterwahl im November 2018 nicht noch einmal an. Das teilte er auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Montagabend mit. "Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt", sagte Jakobs. Gerade in den vergangenen Monaten und in den letzten Stadtverordneten-Sitzungen seien wichtige Entscheidungen getroffen worden. So sei die Beigeordnetenriege komplett, sagte Jakobs. Und auch beim Streit um die Potsdamer Mitte seien die Weichen gestellt.

Bis zum 27. November 2018 wolle er noch Oberbürgermeister bleiben. "Was danach kommt, weiß ich noch nicht." In den kommenden 20 Monaten hätte die SPD genug Zeit, eine Entscheidung zu treffen und einen alternativen Kandidaten zu finden. Zu möglichen Nachfolgern wollte sich Jakobs nicht äußern. Der nächste Oberbürgermeister sollte allerdings"dickes Fell, eine Moderatorenausbildung und unendlich viel Geduld" mitbringen.

Gesundheitliche Gründe habe seine Entscheidung aber nicht, wie Jakobs auf der Pressekonferenz sagte. "Ich fühle mich pudelwohl."

Seit 2002 Oberbürgermeister Potsdam

Noch zu Beginn dieses Jahres hieß es, dass sich Jakobs erst im Sommer 2017 zu seiner politischen Zukunft äußern wollte. Von 1993 bis 1997 arbeitete der Sozialdemokrat als Jugendamtsleiter in Potsdam. Im März 1997 wurde er zum Beigeordneten für Soziales, Jugend und Gesundheit gewählt, im März 1999 wurde er zudem Bürgermeister und damit Stellvertreter des damaligen Oberbürgermeisters Matthias Platzeck (SPD). Seit Ende 2002 ist Jakobs selbst Chef im Rathaus, 2010 wurde er für acht Jahre wiedergewählt. Seine Amtszeit endet demnach offiziell im November 2018.

