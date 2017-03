11.03.2017

von Marco Zschieck

Zentrum Ost : Semmelhaack baut 205 neue Wohnungen

von Marco Zschieck

Bild vergößern Neubauten. Am Kreisverkehr entstehen Mehrgeschosser. Visualisierung: Semmelhaack

Potsdam - Die Fundamente sind gegossen, Lkw bringen Baumaterial und das Erdgeschoss des ersten Hauses wächst dieser Tage aus der Baugrube. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange. In Zentrum Ost zwischen Humboldtring und Friedrich-List-Straße läuft das jüngste Wohnungsbauprojekt der Firma Semmelhaack in Potsdam – „Wohnpark Friedrich List“ heißt es. 205 Wohnungen sollen zwischen Kreisverkehr und Trafostation entstehen. Die Fertigstellung ist nach Unternehmensangaben für Ende 2017 oder Frühjahr 2018 geplant – je nach Verlauf. Entstehen sollen Zwei- und Dreizimmerwohnungen. Das Projekt ist frei finanziert, also ohne Fördermittel. Sozialwohnungen gibt es folglich nicht. Der Mietpreis werde, je nach Lage und Ausrichtung, zwischen neun und elf Euro pro Quadratmeter zuzüglich Nebenkosten liegen, teilte das Unternehmen auf PNN-Anfrage mit.

Vor einem Jahr hatte der Bauausschuss dem entsprechenden Bebauungsplan und einem städtebaulichen Vertrag mit dem Investor zugestimmt. Mit dem Vertrag hatte sich das Unternehmen Semmelhaack neben dem Bau der sieben vier- und fünfgeschossigen Wohnhäuser auch dazu verpflichtet, 668 000 Euro für die Einrichtung von nötigen Kita- und Schulplätzen zu zahlen – wie es bei per Bebauungsplan geregelten Wohnungsbauvorhaben in Potsdam Pflicht ist. In den Häusern soll es, je nach Gebäudehöhe, jeweils 22 bis 34 Wohnungen mit durchschnittlich 75 Quadratmetern geben. Ebenso sind laut den Vorlagen des Investors Dutzende Fahrrad- und auch Autostellplätze neben den Häusern vorgesehen, außerdem ein Spielplatz. Unumstritten waren die Neubauten nicht: Kritik gab es an der Gestaltung der Wohnhäuser. So hatte die SPD-Stadtverordnete Babette Reimers bemängelt, die Gebäude seien wie „Klötzchen“ nebeneinander gestellt.

Mit dem Neubauprojekt baut Semmelhaack – der größte private Wohnungsvermieter der Stadt – seinen Bestand weiter aus. In der Umgebung waren vor fünf Jahren bereits 229 Wohnungen in sogenannten Terrassen- und Auenhäusern an der Babelsberger Straße errichtet worden. Auf dem früheren RAW-Gelände neben dem Hauptbahnhof hatte Semmelhaack mehr als 600 Wohnungen und ein Seniorenheim gebaut.