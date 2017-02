08.02.2017

Polizeibericht für Potsdam : Polizei erwischt betrunkenen Ladendieb

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Ein betrunkener Mann wollte Schuhe in einem Geschäft in den Bahnhofspassagen klauen, wurde aber erwischt. Die Polizei entdeckte außerdem ein gestohlenes Rad bei einer Verkehrskontrolle.

Verkehrskontrollen offenbaren Fehler

Innenstadt - Am Dienstagmorgen hat die Polizei an unterschiedlichen Orten in der Stadt Rad- und Autofahrer kontrolliert. Besonderes Augenmerk legten die Beamten auf die Beleuchtung an den Rädern, Rotlichtfahrten und Handybenutzung am Steuer. Von 35 kontrollierten Rädern am Landtag hatten sieben Mängel an der Beleuchtung. An der Kreuzung Breite Straße/Dortustraße stellten die Beamten zudem vier Verstöße von Autofahrern fest. Sie waren jeweils bei Rot über die Ampel gefahren. Erwischt wurden ebenfalls vier Radfahrer, die entgegen der vorgeschriebenen Richtung fuhren und ein Autofahrer, der während der Fahrt ein Mobiltelefon genutzt hat. An der Brandenburger Straße kontrollierten die Beamten vor allem, ob die Fußgängerzone von Autos befahren wird. Drei Radler und zwei Autofahrer sind über die Zone gefahren. Gegen alle Verkehrsteilnehmer wurden entsprechende Verwarngeld- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

Gestohlenes Rad entdeckt

Babelsberg - Ein 24-Jähriger ist am Dienstagvormittag in der Großbeerenstraße mit einem gestohlenen Fahrrad von der Polizei bei einer zufälligen Verkehrskontrolle erwischt worden. Der Mann behauptete, er habe das Rad rechtmäßig gekauft. Es stellte sich jedoch heraus, dass das Rad im Herbst 2016 in Babelsberg gestohlen worden war. Das Rad wurde von den Beamten sichergestellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Betrunkener Ladendieb erwischt

Innenstadt - Ein Ladendieb ist am gestrigen Dienstag von der Mitarbeiterin eines Schuhgeschäftes in den Bahnhofspassagen erwischt worden. Der 27-jährige Pole war stark alkoholisiert und hatte versucht, Schuhe im Wert von 30 Euro zu stehlen. Die Mitarbeiterin hatte die Polizei gerufen, da sich der Mann nicht ausweisen konnte. Sie konnte ihn bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Der Dieb ist vorläufig festgenommen worden. Ihn erwartet nun ein beschleunigtes Gerichtsverfahren.