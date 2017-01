CDU will moderne Potsdam-App

Die Potsdamer CDU/ANW-Fraktion fordert eine übergreifende Potsdam-Service-App für Handynutzer. Für deren Entwicklung soll die Stadt rund 30 000 Euro einplanen, forderte die Fraktion am Dienstag. Anlass war eine Klausurtagung zu den aktuellen Haushaltsverhandlungen in der Stadtverordnetenversammlung. Die App solle Informationen zu Veranstaltungen, Servicedienste der Verwaltung, touristische Angebote und Verkehrsnachrichten bündeln, so die Fraktion. Sie solle auch möglichst mit in Potsdam ansässigen wissenschaftlichen Einrichtungen entwickelt werden. „Andere Städte sind uns hier weit voraus“, sagte CDU/ANW-Chef Matthias Finken.

Weiter fordert die Fraktion: Von möglichen Mehreinnahmen solle die zur Hälfte für die Reduzierung der Potsdamer Pro-Kopf-Verschuldung eingesetzt werden. Zudem setzt sich die Fraktion für Sportstätten ein: Die Sportplätze am Kahleberg und der Templiner Straße müssten saniert sowie in Golm ein Kunstrasenplatz neu angelegt werden. HK