14.12.2016

von Katharina Wiechers

PNN-Aktion: Potsdam schenkt : Ein wenig Zeit

Bild vergößern Potsdam-begeistert. Sakhidad Heydari hat sich schon viele Sehenswürdigkeiten angesehen. Am besten hat ihm Sanssouci gefallen. Foto: A. Klaer

Sakhidad musste wegen der Taliban aus Afghanistan fliehen. Jetzt will er schnell Deutsch lernen – doch weil er schlecht sieht, tut er sich mit damit schwer. Deshalb hat er einen ganz speziellen Wunsch.

Geben bringt Segen: Zur Weihnachtszeit den Nächsten helfen – das wollen wir, die Potsdamer Neuesten Nachrichten, gemeinsam mit Ihnen, unseren Lesern. Mehr als 2000 Flüchtlinge sind in den vergangenen zwei Jahren in Potsdam aufgenommen worden. Fast alle haben ihre Heimat verlassen, um Gewalt und Krieg zu entkommen. Mit dem Nötigsten sind sie versorgt. Doch vieles andere zum Leben und Ankommen fehlt. Wir haben Menschen in der Flüchtlingsunterkunft Am Brauhausberg gefragt, was ihnen eine Freude machen würde – und bitten Sie, liebe Leser, um Ihre Mithilfe, einen Weihnachtswunsch zu erfüllen.

Sakhidad Heydari ist quasi eine Ausnahmeerscheinung. Denn der Mann aus Afghanistan ist schon 52 Jahre alt, ein ungewöhnliches Alter für einen Flüchtling: Nur weniger als fünf Prozent der Menschen, die dieses Jahr Asyl in Deutschland beantragten, waren laut Statistik über 50 Jahre alt.

Und doch wagte Sakhidad die Flucht ins Ungewisse, ließ seine Familie und Freunde zurück und machte sich auf den beschwerlichen Weg nach Europa. Wie viele junge Männer wollte auch er eine Perspektive im Leben – und überhaupt überleben. Denn Sakhidad hatte „Probleme“ mit den Taliban, wie er erzählt. Sie hatten mitbekommen, dass er für die Regierung arbeitete – aus Sicht der Terror-Miliz war er also Kollaborateur des ungläubigen Westens. „Sie lebten in meiner direkten Nachbarschaft, ich hatte Angst, dass sie mir etwas antun“, sagt Sakhidad. Mehrfach sei er bedroht worden. Gelebt hatte der 52-Jährige in Baghlan, einer 80 000-Einwohner-Stadt im Norden Afghanistans, nicht weit von Kunduz, wo die deutsche Bundeswehr stationiert war.

"Potsdam ist so sauber und ruhig, ich fühle mich hier sehr wohl"

Dass er nach Deutschland wollte, war für Sakhidad von Beginn seiner Flucht an klar, ein gutes Jahr ist er nun hier. „Deutschland ist ein großes, ein fortschrittliches Land“, sagt er zur Begründung. Haben sich seine Erwartungen bestätigt? „Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagt er und lächelt. Besonders begeistert ist er von Potsdam. „Die Stadt ist so sauber und ruhig, ich fühle mich hier sehr wohl.“ Ob er schon viel gesehen hat? „Alles“, sagt er. „Zumindest alles, wo man mit der Straßenbahn hinkommt.“ Das Schönste? „Sanssouci!“, sagt Sakhidad.

Jetzt ist sein Ziel, möglichst schnell Deutsch zu lernen, damit er arbeiten kann. Was, sei ihm egal, sagt Sakhidad. In seiner Heimat hat er schon alle möglichen Jobs gemacht: Lkw-Fahrer, Tischler, Fliesenleger, Landwirt ... Doch für all das braucht er die deutsche Sprache, weiß Sakhidad, und so kommt er auch auf seinen Wunsch zu sprechen: Er würde sich am meisten über einen Menschen freuen, der ihm ein wenig Zeit schenkt und mit ihm Deutsch übt. Denn er hat sehr schlechte Augen, kann kaum lesen oder schriftliche Übungen machen. Wenn sich aber jemand fände, der mit ihm Deutsch spräche, könnte er die Sprache lernen, glaubt Sakhidad.

Sakhidad wünscht sich jemanden, der mit ihm regelmäßig Deutsch übt. Wer sich das vorstellen kann, schreibt eine E-Mail an potsdamschenkt@pnn.de oder ruft unter Tel.: (0331) 237 61 32 in der Redaktion der Potsdamer Neuesten Nachrichten an.