Prozess nach Tod einer Radfahrerin am Nauener Tor : Urteil: Lkw-Fahrer ist schuldig

Vor mehr als einem Jahr starb eine 19-jährige Radfahrerin in der Nähe des Nauener Tors. Sie wurde von einem Lkw überrollt. Heute wurde im Prozess das Urteil gesprochen.

Potsdam - Wegen fahrlässiger Tötung einer 19 Jahre alten Radfahrerin aus Potsdam ist ein 63 Jahre alter Lkw-Fahrer vor dem Amtsgericht Potsdam schuldig gesprochen worden. Der heutige Rentner aus Wolfen in Sachsen-Anhalt muss eine Geldstrafe zahlen – insgesamt 900 Euro. Das entschied die zuständige Richterin Reinhild Ahle am Dienstag.

Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert, die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 1200 Euro. Es ging um einen schweren Verkehrsunfall vom 3. November 2015 nahe dem Nauener Tor. An jenem Dienstag war die 19-Jährige am Nachmittag von einem aus der Kurfürstenstraße in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegenden Lkw erfasst worden.

Laut Zeugenaussagen soll sich der Lenker ihres Fahrrades zunächst mit dem Lkw verhakt haben, wie es damals von der Polizei hieß. Daraufhin soll die junge Frau ins Schlingern geraten und gestürzt sein. Der Lkw überrollte sie. Die 19-Jährige erlag noch am Unfallort ihren schweren Kopfverletzungen. Für die Ermittlungen hatte die Polizei unter anderem einen Unfallgutachter beauftragt.