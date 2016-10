Rathaus sucht Nachfolger für Magdowski

Die Stadt beginnt mit der Suche nach einer Nachfolgerin für die Kultur- und Bildungsbeigeordnete Iris Jana Magdowski (CDU). Einen Entwurf für die Ausschreibung erhielten die Stadtverordneten am Mittwochabend im nicht-öffentlichen Teil des Hauptausschusses, er soll aber erst bei der nächsten Sitzung am 9. November abschließend beraten werden. Magdowski wird im Mai 65, die Ausschreibung erfolgt zum Ende ihrer achtjährigen Amtszeit. Ihr Verhältnis zu Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) gilt als unterkühlt, mehrfach hat er sie intern wegen unerledigter Aufgaben in ihrem Ressort kritisiert. Zugleich sucht das Rathaus auch weiter nach einem Baudezernenten, mehr als 30 Bewerber hatten sich wie berichtet dafür gemeldet. Im Januar soll der oder die neue Beigeordnete gewählt werden. HK