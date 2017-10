Polizeibericht für Potsdam : Postauto fährt gegen Laterne: Fahrer leicht verletzt

Betrunkene Radfahrerin mit Feuerwehrfahrzeug kollidiert

Am Stern - Beim aneinander Vorbeifahren sind am Dienstagvormittag eine Radfahrerin und ein Feuerwehrfahrzeug kollidiert. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Feuerwehrfahrzeug fuhr demnach die Sternstraße aus Richtung Hans-Albers-Straße entlang, als ihm eine 51-jährige Radlerin entgegenkam. Als sie das Feuerwehrfahrzeug passierte, kam es zur Kollision. Die 51-Jährige verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort stellte sich heraus, dass sie erheblich alkoholisiert war, daher wurde auch eine Blutprobe durchgeführt.

Postauto fährt gegen Laterne: Fahrer leicht verletzt

Zentrum Ost - Der Fahrer eines Postautos ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 16.15 Uhr auf der Lotte-Pulewka-Straße unterwegs. Der 33-Jährige kam von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Wagen gegen eine Straßenlaterne. Der Postautofahrer zog sich eine leichte Kopfverletzung zu, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Zwei Ladendiebe nach Rumdiebstahl festgenommen

Innenstadt - In einem Geschäft in der Babelsberger Straße hat die Polizei am Dienstagabend zwei Ladendiebe festgenommen. Zwei Ladendetektive hatten die Polizei gerufen, nachdem sie über die hausinterne Videoüberwachungsanlage beobachtet hatten, wie ein Mann drei Flaschen Rum in seiner Hose verschwinden ließ und den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte. An der Kasse sprachen die Detektive den 30-jährigen Mann aus Georgien und seinen 29-jährigen Begleiter an. Der 30-Jährige rannte zurück in den Laden und versuchte, sich der Personalienfeststellung zu entziehen. Die hinzugerufene Polizei konnte schließlich die Identität des Mannes feststellen. Auch bei seinem Begleiter fanden die Beamten drei Flaschen Rum und ein Prepaid- Handy. Im Zuge eines beschleunigten Verfahrens und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Potsdam wurden beide Männer vorläufig festgenommen.

Wasserschutzpolizei bietet Bootsmotorencodierung an

Potsdam-West - Wer sein Boot und die Bootsteile vor Diebstahl schützen möchte, für den bietet die Wasserschutzpolizei an diesem Samstag eine Bootsmotorencodierung an. Die Aktion findet von 9 bis 16 Uhr auf dem Hof der Wasserschutzpolizei, An der Pirschheide 11, statt. Einen weiteren Termin gibt es am 18. November, ebenfalls am Samstag. Wer den Code graviert haben möchte, muss den Eigentumsnachweis sowie einen Ausweis mitbringen. Ebenfalls erforderlich ist eine Einverständniserklärung zur Erfassung in der Gravierdatei. Außerdem muss das Boot mit Hänger zur Wasserschutzpolizei gebracht werden. Die Aktion ist kostenlos. PNN