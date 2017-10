Polizeibericht für Potsdam : Betrunkene Radfahrerin kollidiert mit Feuerwehrauto

Bild vergößern Foto: Friso Gentsch/dpa

Auf der Sternstraße in Potsdam hat sich Unfall ereignet: Eine stark alkoholisierte Radfahrerin ist frontal gegen ein fahrendes Feuerwehrauto gefahren.

Potsdam - Auf der Sternstraße stieß am vergangenen Dienstag um 11 Uhr eine Radfahrerin frontal gegen ein fahrendes Feuerwehrfahrzeug. Laut Polizei erlitt sie schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich vor Ort herausstellte, war die 51-Jährige erheblich alkoholisiert, so dass auch eine Blutprobe durchgeführt wurde. An Fahrzeug und Fahrrad entstand leichter Sachschaden von etwa 250 Euro. PNN