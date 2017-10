19.10.2017

Polizeibericht für Potsdam : Radfahrer greift Autofahrer mit Reizgas an

Ein Radfahrer wird angehupt und nimmt Rache am Autofahrer: Laut Polizei soll er gegen das Auto getreten und dann Reizgasspray gezückt haben.

Potsdam - Die Polizei sucht einen renitenten Radfahrer, der einen Autofahrer mit Reizgas besprüht haben soll. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 18 Uhr. Laut Polizei hat ein Autofahrer den Radler an der Ecke Wetzlarer/ Fritz-Zubeil-Straße angehupt, weil dieser plötzlich auf die Fahrbahn gewechselt war. Daraufhin soll der Radfahrer gegen das Auto getreten haben. Als der Autofahrer daraufhin seine Scheibe herunterließ, habe der etwa 35 bis 45 Jahre alte Radler Reizgas in den Wagen gesprüht. Dann flüchtete er.

Die Polizei ermittelt nun zum Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung. Der Angreifer soll 1,70 bis 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er trug Dreitagebart, dunkles Haar und eine blaue Jacke mit roten Nähten, eine ähnliche Stoffmütze sowie dunkle Jeans. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion unter Telefon (03381) 550 80 melden.