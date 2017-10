19.10.2017

von Steffi Pyanoe

Potsdam : Krimineller Herbst

Bild vergößern Energie und Rhythmus. Im Lindenpark können Kinder und Eltern in einem Kurs in den Ferien gemeinsam das Schlagzeug- und Percussionspielen ausprobieren. Foto: Ronny Budweth

In den Schulferien ist ganz schön viel los in Potsdam. Es wird gewerkelt, getanzt, getrommelt und genäht, Bilder werden gefälscht und Diebe ermittelt.

Potsdam - Für Ferienkinder, die nicht verreisen, wird es in Potsdam garantiert nicht langweilig. Man muss nur wissen, wo es was zu erleben gibt. Hier kommen die Ferientipps der PNN – für Kreative, Entdecker und Checker.

Die sind beispielsweise in der Biosphäre gefragt. Dort ist eine besondere Pflanze verschwunden. Jetzt muss der Täter anhand von Indizien ermittelt werden. „Tatort Regenwald“ heißt das Ferienprogramm in der Biosphäre für die ganze kriminalistisch begabte Familie. Täglich vom 21. Oktober bis zum 5. November während der Öffnungszeiten, von 9 bis 18 Uhr. Es gilt der reguläre Eintrittspreis.

Laut wird es im Lindenpark, Stahnsdorfer Straße 76–78, bei einem Trommelkurs für Eltern und Kinder. Vom 24. bis 27. Oktober, jeweils von 10 bis 15 Uhr, arbeiten die kleinen Familienteams mit professionellen Trommelcoaches zusammen. Geeignet für Eltern mit Kindern ab sieben Jahren, für Anfänger und Fortgeschrittene. Verschiedenste Trommel- und Percussion-Instrumente werden ausprobiert und am Ende entsteht eine Performance, die vor Zuschauern aufgeführt wird. Die Teilnahmegebühr für Eltern und ein oder zwei Kinder beträgt 80 Euro. Anmeldung auf www.lindenpark.de.

„Ein Fell für alle Fälle“ heißt das Ferienprogramm in Potsdams Naturkundemuseum, Breite Straße 13: immer mittwochs von 14 bis 15 Uhr. Der Eintritt kostet dann vier Euro für Kinder, sechs Euro für Erwachsene. Telefon: (0331) 289 67 07. Mehr Infos auf www.naturkundemuseum-potsdam.de.

Geschichte zu erleben gibt es im Neuen Palais am 23. Oktober von 10 bis 13 Uhr beim Kurs „Höfische Tänze und prächtige Kostüme im größten Schloss Friedrichs des Großen“, geeignet für Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Am 25. Oktober heißt es: „Seide, Gold und Pappe – mein eigener Schlossraum“, ebenfalls von 10 bis 13 Uhr im Besucherzentrum des Neuen Palais. Sechs Euro kosten die Ferienkurse.

Im Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64 , ist die offene Holzwerkstatt Donnerstag von 17 bis 19 Uhr geöffnet, die Siebdruckwerkstatt am Montag von 18.30 bis 20.30 Uhr. Am kommenden Montag beginnt zudem ein Parcours-Workshop für Kinder und Jugendliche von acht bis 14 Jahren, vom 23. bis 27. Oktober jeweils von 9 bis 12 Uhr. Bitte umgehend anmelden. Außerdem bietet der Treffpunkt Freizeit täglich ein offenes Ferienprogramm. Das Café Midi ist Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Anmeldung und Infos auf www.treffpunktfreizeit.de und unter Tel.: (0331) 505 86 00.

Basteln und tischlern, Fahrräder reparieren, nähen oder töpfern kann man auch im Projekthaus Babelsberg in der Rudolf-Breitscheid-Straße 164. Mehr Infos auf www.projekthaus-potsdam.de und unter Tel.: (0331) 704 766 80. Eine geheimnisvolle „Fälscherwerkstatt“ veranstaltet die Malerin Heike Isenmann mit Ferienkindern am 23. und 24. Oktober von 9.30 bis 13 Uhr in ihrem Atelier Kunstgriff 23 in der Carl-von-Ossietzky-Straße 23. Die Kosten für zwei Tage betragen 95 Euro, inklusive Material und Pausenverpflegung. Die Tage sind auch einzeln buchbar. Bei Bedarf nach Ermäßigungen fragen.

Nur für Mädchen sind die Angebote im Mädchentreff Zimtzicken im Hans-Marchwitza-Ring 55. Vom 21. bis 25. Oktober findet dort ein Seminar zum UN-Weltmädchentag mit Teilnehmerinnen aus Brandenburg und Polen statt. Es wird über Mädchenrechte diskutiert und gemeinsam gefeiert. Vom 1. bis 3. November findet ein Nähkurs statt: Hier können unter anderem Taschen und Accessoires hergestellt werden. Infos und Anmeldung unter Tel.: (0331) 270 03 66 und auf www.zimtzicken-potsdam.de.