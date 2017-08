02.08.2017

Ausbildung in Potsdam : Neue Azubis: Wenn die Zukunft in Potsdam liegt

Bild vergößern Im Kongresshotel in Potsdam kommen zwölf Auszubildende aus der Ukraine. Foto: A. Klaer

339 Azubis haben in Potsdam ihre Ausbildung begonnen. Im Kongresshotel kommen zwölf aus der Ukraine. Die PNN haben Trends auf dem Ausbildungsmarkt recherchiert - und herausgefunden, welche Berufe bei jungen Menschen hoch im Kurs stehen.

Potsdam-West - Es sieht so einfach aus: Mit drei Fingern nimmt Sandra Behrendt die zwei übereinanderliegenden Tischdecken in die Hand. Es ist der fachgerechte Griff, bevor sie über den Tisch geschwungen werden, und der erste Schritt zum Eindecken einer Tafel im Kongresshotel in Potsdam. Doch was so leicht wirkt, daran scheitern Auszubildende in der Regel sofort. Serviceleiterin Behrendt muss schmunzeln. „Meistens bekommen unsere Azubis da ihren ersten Lachkrampf.“

Keinen Lachkrampf, dafür aber ein breites Lächeln im Gesicht hat auch Oksana Herus aus Iwano-Frankiwsk in der Westukraine. Mit der dort ansässigen Fachhochschule für Restaurantservice und Tourismus hat das Kongresshotel eine Kooperation geschlossen: Zwölf ukrainische Auszubildende von dort dürfen im Vier-Sterne-Hotel in Potsdam eine Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe absolvieren – zusammen mit elf weiteren Azubis aus Deutschland und Spanien. Sie wurden am gestrigen Dienstag feierlich im Kongresshotel begrüßt. Die Abschlüsse der Ukrainer sind in Deutschland nicht anerkannt. „Für mich ist die Ausbildung hier die Chance auf eine bessere Zukunft“, sagt die 25-jährige Oksana. In die Stadt Potsdam habe sie sich gleich verliebt, denn in der Ukraine hat sie auch Kunst studiert. Die Schlösser, das Barberini – Oksana kommt ins Schwärmen, wenn sie von ihrer neuen Heimat erzählt. Seit zwei Monaten ist sie in Deutschland, gemeinsam mit den anderen ukrainischen Azubis wohnt sie im Hotel. „Die Arbeit mit Menschen macht mir Spaß.“ Deshalb habe sie sich für das Hotelwesen entschieden. „Die Ausbildung in Deutschland hat einen hervorragenden Ruf“, sagt sie. Drei Monate vor ihrer Ankunft hat sie begonnen, Deutsch zu lernen, nun kommt jeden Montag für drei Stunden ein Sprachlehrer für sie und die anderen ins Hotel.

Noch gibt es 878 offene Stellen im IHK-Bezirk Potsdam

Das Ausbildungsjahr im Industrie-und Handelskammer-Bezirk Potsdam hat begonnen: Noch gibt es allerdings 878 offene Stellen. 1659 Verträge wurden bereits geschlossen, 339 davon in Potsdam. Das teilte Wolfgang Spieß vom Geschäftsbereich Bildung der Industrie- und Handelskammer (IHK) mit. Die Ausbildungsbereitschaft unter den Jugendlichen sei im Vergleich zum vergangenen Jahr gleichbleibend – trotzdem suchen Betriebe händeringend nach Azubis. Auch im Land Brandenburg gibt es zurzeit mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Nach der Statistik der Arbeitsagentur waren im Juli 5848 Lehrstellen frei, dem standen 5232 Bewerber gegenüber.

Viele Jugendliche beginnen erst am 1. September mit ihrer Ausbildung. Bis dahin kann sich noch einiges tun: „Manchmal merken Azubis schon nach den ersten drei Wochen, dass es nicht passt“, erklärt Spieß. Dann drehe sich das Ausbildungskarussell weiter. Besonders beliebt sind auch in diesem Jahr die Medienberufe und die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Offenen Stellen gebe es vor allem bei den Lagerlogistikern (71 Stellen) und Köchen (55). Auch 47 Sport- und Fitnesskauffrauen und -männer werden noch gesucht. „Dienstleistungsberufe stehen bei Jugendlichen nicht so im Fokus“, sagt Spieß. Das liege vor allem an den Arbeitszeiten und der Wochenendarbeit.

Zuwachs an ausländischen Azubis in Potsdam

Dem Dauerproblem begegnet die IHK mit Kampagnen und Elternabenden in Schulen. Dennoch ist laut Spieß klar: Ausbildungsbetriebe müssen einiges bieten, wenn sie den Nachwuchs ansprechen wollen. „Eine gute Wertschätzung des Arbeitgebers seinen Azubis gegenüber wird immer wichtiger.“ Einen Trend sieht er in Auslandsaufenthalten während der Ausbildung. Betriebe müssten mit den Angeboten der Universitäten wie beispielsweise Erasmus konkurrieren. Dass Ausbildung längst nicht mehr an der Grenze ende, zeige auch der Zuwachs an ausländischen Azubis im IHK-Bezirk Potsdam. Mehr als 30 Azubis beispielsweise aus Polen sind in der Region in der Ausbildung. „Und das, ohne dass ihr Aufenthalt speziell gefördert wird.“ Auch aus anderen osteuropäischen Ländern gebe es viele, die sich für das Lernen in einer deutschen Firma entscheiden – so wie die Ukrainer im Kongresshotel.

Ende 2015 gab es laut IHK im Kammerbezirk noch 185 Ausbildungsverträge zwischen Firmen und jungen Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Im vergangenen Jahr waren es bereits 260. Gerade diese jungen Menschen seien nach dem Spracherwerb für den Ausbildungsmarkt attraktiv, sagt Spieß.

So auch bei der kommunalen Bauholding Pro Potsdam: Dort machen in diesem Jahr zwei Geflüchtete aus Afghanistan und Kamerun ihre Ausbildung zum Immobilienkaufmann und zur Informatikkauffrau. Um ihnen Arbeit anbieten zu können, waren viele Absprachen und Verhandlungen mit Behörden nötig, sagt Pro-Potsdam-Chef Bert Nicke. Nun hoffe man, dass die beiden nach der Ausbildung in Deutschland bleiben dürfen. Auch Oksana kann sich gut vorstellen, nach ihrem Abschluss in Deutschland zu bleiben und zu arbeiten. Potsdam, sagt sie, sei einfach gemütlich. (mit dpa)





Hintergrund: Arbeitsmarkt und Ausbildung

Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg hat sich von Juni auf Juli kaum verändert, das teilte die Arbeitsagentur am gestrigen Dienstag mit. 89 020 Personen waren im Juli arbeitslos – geringfügig weniger als noch im Juni. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erhöhte sich von April auf Mai 2017 um 4500 Personen und im Vergleich zum Mai 2016 um 17 500 Menschen.

Wer bisher noch auf der Suche ist und keinen Ausbildungsplatz gefunden hat oder sich schon nach den ersten Wochen im Job noch einmal umentscheiden möchte, kann bei der IHK in der Lehrstellenbörse nach neuen Ausbildungsplätzen suchen. Wer sich noch nicht sicher ist, welcher Ausbildungsberuf zu ihm passt, kann bei der IHK einen 90-minütigen Bewerbercheck machen. Dabei wird per Computer das anwendungsbereite Basiswissen des Bewerbers für eine Stelle getestet.

